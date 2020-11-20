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Попытался продать военные данные ЦРУ и получил 13 лет тюрьмы Юрий Ещенко

17:45 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".

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Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота

Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.
Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".
В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.

Против него возбудили дело о госизмене. Суд проходил в Брянске. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

госизмена шпионаж
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