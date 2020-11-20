Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.
Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".
В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.
Попытался продать военные данные ЦРУ и получил 13 лет тюрьмы Юрий Ещенко
Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".
Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.
От редакции
Наглец?