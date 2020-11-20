В огромные траншеи на месте экс-фекального потопа около домов ветерана закапывают новенькие трубы в Бердске. Смотрите фото и видео

"Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте коммунальной аварии сегодня, 20 ноября. Рабочие трудятся день и ночь.

Ремонт уже скоро закончится Ремонтируют место фекального потопа у остановки "Дом ветеранов" в Бердске коммунальщики. "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте коммунальной аварии сегодня, 20 ноября. Как сказали рабочие, ремонт труб завершится к 8 декабря 2020 года.

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