Ремонтируют место фекального потопа у остановки "Дом ветеранов" в Бердске коммунальщики. "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте коммунальной аварии сегодня, 20 ноября. Как сказали рабочие, ремонт труб завершится к 8 декабря 2020 года.
В огромные траншеи на месте экс-фекального потопа около домов ветерана закапывают новенькие трубы в Бердске. Смотрите фото и видео
16:35 20.11.2020
"Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте коммунальной аварии сегодня, 20 ноября. Рабочие трудятся день и ночь.
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От редакции
Перестанет рвать трубы в этом месте?
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