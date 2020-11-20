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Продлил арест Сергею Топору из "Общины Виссариона" до 15 января 2021 суд Новосибирска

16:41 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Рассмотрение иска назначено на 14 декабря.

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Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета"

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников останутся под стражей еще два месяца.

Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января арест называющему себя Виссарионом основателю "Церкви последнего завета" Сергею Торопу, обвиняемому в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами, говорится в Telegram-канале адвокатов фигурантов дела.

"Центральный районный суд Новосибирска только что продлил меру пресечения Торопу С. А. до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд продлил на два месяца арест двум другим руководителям организации - Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. "Рано утром Центральным районным судом Новосибирска была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Ведерникову В. О. и Редькину В. В. Срок содержания под стражей продлен еще на два месяца. Эти решения будут обжалованы защитой", - говорится в сообщении.

В конце сентября Тороп, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Рассмотрение иска назначено на 14 декабря. Вместе с этим Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск регионального Минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с общиной.
Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.

община секта Сергей Тороп
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