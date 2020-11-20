Перенесли сроки написания итогового сочинения для учеников 11-х классов в России

Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах

Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, а итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет организовано дистанционно в регионах РФ с неблагоприятной эпидобстановкой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. "Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что решения были одобрены на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ.

Источник: ТАСС