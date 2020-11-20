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Закричал, упал и перестал двигаться: Что случилось с мужчиной в магазине Новосибирска

16:54 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прибывший через 4 минуты экипаж ГБР с трудом смог попасть в магазин – путь в тамбуре преграждало тело мужчины, не подающего признаков жизни.

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Испуганные продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации

Закричал, упал и перестал двигаться…

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ «реанимировали» мертвецки пьяного новосибирца.

19 ноября в 14:55 кнопка тревожной сигнализации была нажата в супермаркете на ул. Бориса Богаткова. Прибывший через 4 минуты экипаж ГБР с трудом смог попасть в магазин – путь в тамбуре преграждало тело мужчины, не подающего признаков жизни. Администратор рассказала, что он, совершив в магазине покупки и расплатившись, пошёл к выходу, но внезапно закричал, упал и перестал двигаться! Испуганные продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы ГБР установили, что мужчина жив, а молчит и не двигается потому что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросту заснул. Медицинская помощь в данном случае не потребовалась: гвардейцы бережно разбудили пьяного и проводили до подъезда — выяснилось, что мужчина живет в том самом доме, где и расположен магазин.

Источник: АБ Гвардия

магазин пьяный АБ ГВАРДИЯ
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