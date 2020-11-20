"Что мне лезть в этот онлайн, там же голову надо иметь": Высылать счет за воду в начале каждого месяца требуют от КБУ пожилые жители Бердска

В личном кабинете на сайте КБУ вы можете получить всю необходимую информацию

Присылать уведомления в начале каждого месяца просят КБУ пенсионеры в Бердске.

-Раньше у нас как было. Я вывешивала объявления на каждом подъезде, и жильцы каждой квартиры заполняли свои показания воды. По горячей и по холодной. В пределах, это было раньше, с 23 по 25 числа каждого месяца. Эти бумаги я отношу в управляющую компанию «Лига». «Лига» у меня принимает, я отдаю диспетчеру. Все. У нас никогда не было проблем. Все были довольны — придут и всем говорили, какая оплата. Но сейчас такая белиберда, какие-то прямые платежи. Но мы-то думали, раз они нас снабжают водой, пожалуйста, мы не против, платим им. Но дело в том, что сейчас мы также воду собираем, сдаем в «Лигу». Но когда идем платить за воду, у нас нет показаний. Кому-то начисляют правильно, кому-то суммы называют несусветные. Человек теряется, требует: дайте мне ту бумагу, которую я вам подавал. Она смотрит и, действительно, все правильно подали. Почему много - «Лига» разбирается. Но для УК это тоже нагрузка, и нам это неприятно. У меня соседка инвалид второй группы. И она почти водой не пользуется — по 0,5 куба набегает, а ей предъявили 800 рублей. Но где это все узнать? Я позвонила в КБУ, а там автоответчик: вы первая на очереди, ждите, спасибо за терпение. Минут восемь стояла, плюнула и пошла, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 20 ноября старшая по дому №68 Микрорайона Галина Барахтенко.

Как считает бердчанка, если КБУ ввел прямые платежи, то должен присылать уведомления по показаниям жильцов.

-А КБУ присылал нам уведомления за август и сентябрь — не переданы показания по воде. Как так? Мне прислали уведомления, я проверила, предыдущие и текущие показания — все правильно, а у кого-то в квитанции — не переданы показания. Почему не согласованность между УК и КБУ?

В КБУ предлагают воспользоваться платежами онлайн, разными приложениями, отметила Галина Николаевна.

-Ребята, у нас жильцы по 80 лет, мне 70, вы что хотите, чтобы я залезла в это разбираться? А люди не хотят в этот онлайн подавать, потому что там невозможно, надо голову иметь, ум какой.

У Галины Барахтенко есть просьба: присылать уведомления заранее, в первых числах месяца. Галина Николаевна привела пример, что за октябрь они еще не получили уведомления, хотя уже все оплатили. Правильно заплатили или нет — неизвестно.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 20 ноября коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий, они готовы к сотрудничеству, предоставляют личные кабинеты. Рассылка квитанций происходит ежемесячно.

-В последний день месяца закрывается расчетный период. 1 числа, если это не выходной, формируются квитанции и передаются для разноса на почту России.

По словам Семена Лапицкого, законодатель, в первую очередь, обязывает размещать информацию в электронной форме на цифровых платформах, в том числе в личном кабинете, в платежной системе «Город». В личном кабинете есть функционалы оплаты, взноса показаний, распечатки квитанций, история. Еще личный кабинет уведомляет заблаговременно о окончании срока поверки счетчиков, что немаловажно.

-Есть если старший по дому, то мы только «за» взаимодействовать. Готовы наладить связь. У нас есть примеры. Сейчас мы предоставляем файл УК, а УК заполняет. А можем предоставлять старшей по дому — она может заполнять и отправлять. Мы объясняем, какие можем наладить модели взаимодействия, согласовываем, и ставим в поток, - подчеркнул Семен Лапицкий.

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