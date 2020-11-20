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Летит астероид 2020 VT4 к Земле. Дату приближения назвали ученые

17:17 20.11.2020 Фото: ATLAS / Larry Denneau
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Сближение с планетой изменило параметры орбиты астероида, который перешел с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса относительно плоскости эклиптики.

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Астрономы зафиксировали пролет астероида ниже орбиты МКС

Наземные телескопы обнаружили астероид, который установил новый рекорд по сближению с Землей, пролетев 13 ноября на минимальном расстоянии 345 километров от планеты, что ниже орбиты МКС. Диаметр астероида составил 5-10 метров, сообщается на сайте Universe Today.

Астероид 2020 VT4 был обнаружен телескопами наземной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях 14 ноября 2020 года. В дальнейшем выяснилось, что первые снимки астероида были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей, подобное явление не редкость для быстрых объектов, движущихся со стороны Солнца.

По оценкам астрономов астероид обладает диаметром от 5 до 10 метров, он пролетел на минимальном расстоянии 345 километров от Земли 13 ноября, в 17-20 по Всемирному времени, над южной частью Тихого океана. Таким образом, 2020 VT4 оказался ниже орбиты МКС и геостационарных спутников и побил рекорд, установленный в августе этого года, когда астероид 2020 QG сблизился с нашей планетой на три тысячи километров. Во время пролета над Землей 2020 VT4 выглядел в предрассветном небе как движущаяся точка со звездной величиной +3.

Сближение с планетой изменило параметры орбиты астероида, который перешел с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса относительно плоскости эклиптики. Таким образом, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры. Ожидается, что в следующий раз астероид пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии 0,02 астрономических единицы 13 ноября 2052 года.

астероид орбита
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