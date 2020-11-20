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Куда исчезли ртутные термометры из Бердска, ответил министр Гончаров

17:20 20.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Разобрали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей. Кроме того бердчане отмечали, что электронные градусники не всегда корректно работают.

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Уже 7 лет не производят ртутные термометры в России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Куда исчезли ртутные термометры из Бердска, ответил министр ГончаровНазвано число заразившихся коронавирусом за сутки на 20 ноября в БердскеЕщё 573 новостей

Почему сняли с производства ртутные термометры в Бердске и в России? Ответ на этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" получил от министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Напомним, расхватали все ртутные и электронные градусники в пандемию жители Бердска. Остались лишь дорогущие - за 1200 и 2100 рублей. Куда исчезли старые градусники, спрашивали бердчане. Также напомним, когда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID-19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Были названы сроки для рецептов.

Кроме того бердчане отмечали, что электронные градусники не всегда корректно работают.

- В чем причина снятия с производства ртутных термометров для измерения температуры тела человека?

- В 2013 году 90 государств мира подписали Минаматскую конвенцию по ртути, предусматривающую полный отказ от применения этого металла. В 2014 году к конвенции присоединились еще 28 стран, включая Россию, которая подписала соглашение 24 сентября. Таким образом, с 2020 года в России полностью прекратится производство ртутьсодержащих медицинских термометров, - ответил министр промышленности и торговли Гончаров 17 ноября.

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