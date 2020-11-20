Онлайн некролог: Кто умер с 06.11 по 19.11.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

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Андросов Г.Г. 23.05.70 - 06.11.20

Кудинова Р.Н. 06.03.39 - 07.11.20

Ковтоногова С.А. 10.08.37 - 11.11.20



17.08.35 - 11.11.2027.11.36 - 12.11.2004.10.25 - 12.11.2011.10.52 - 12.11.2025.06.66 - 12.11.2010.07.64 - 12.11.2005.03.39 - 13.11.2022.07.45 - 13.11.2007.09.45 - 13.11.2008.01.38 - 14.11.2023.05.59 - 14.11.2024.10.39 - 15.11.2010.02.41 - 15.11.2012.11.42 - 15.11.2007.03.70 - 15.11.2001.11.54 - 15.11.2002.04.86 - 15.11.2007.12.29 - 16.11.2002.10.55 - 16.11.2019.09.74 - 16.11.2001.11.53 - 16.11.2001.05.35 - 16.11.2030.09.60 - 16.11.2019.07.57 - 16.11.2015.01.39 - 17.11.2022.11.58 - 17.11.2208.02.38 - 17.11.2022.02.49 - 17.11.2002.06.57 - 17.11.2011.11.27 - 17.11.2020.03.36 - 18.11.2002.12.31 - 18.11.2005.06.29 - 18.11.2028.06.50 - 19.11.20

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69