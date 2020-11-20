Онлайн некролог: Кто умер с 06.11 по 19.11.2020 в Бердске

Андросов Г.Г. 23.05.70 - 06.11.20
Кудинова Р.Н. 06.03.39 - 07.11.20
Ковтоногова С.А. 10.08.37 - 11.11.20
Куренок Р.И. 27.11.36 - 12.11.20
Прокин Е.Д. 04.10.25 - 12.11.20
Головко Л.А. 11.10.52 - 12.11.20
Шимкив Т.И. 25.06.66 - 12.11.20
Исламова Е.И. 10.07.64 - 12.11.20
Письменная Л.П. 05.03.39 - 13.11.20
Ганчар В.М. 22.07.45 - 13.11.20
Булдышкина М.Д. 08.01.38 - 14.11.20
Шатова С.И. 23.05.59 - 14.11.20
Ганин В.Н. 24.10.39 - 15.11.20
Солоницын А.М. 10.02.41 - 15.11.20
Момот М.И. 12.11.42 - 15.11.20
Полунин Е.В. 07.03.70 - 15.11.20
Олиференко А.Н. 01.11.54 - 15.11.20
Судальцева А.И. 07.12.29 - 16.11.20
Поздеев В.Г. 02.10.55 - 16.11.20
Губа А.В. 19.09.74 - 16.11.20
Павлюк Л.В. 01.11.53 - 16.11.20
Илясова А.Ф. 01.05.35 - 16.11.20
Моисеева О.А. 30.09.60 - 16.11.20
Анищенко Н.А. 19.07.57 - 16.11.20
Петри И.Я. 22.11.58 - 17.11.22
Хаустов А.А. 08.02.38 - 17.11.20
Бабарыкина Л.М. 22.02.49 - 17.11.20
Рякских Ю.А. 02.06.57 - 17.11.20
Верба А.А. 11.11.27 - 17.11.20
Демяшкевич А.Р. 20.03.36 - 18.11.20
Юфарев Г.А. 02.12.31 - 18.11.20
Коробцова Н.А. 28.06.50 - 19.11.20
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69