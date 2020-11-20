Завел страничку в "Одноклассниках" патриарх Кирилл ко дню рождения

В патриархии пояснили, что в социальной сети зарегистрировано большое количество верующих и священнослужителей РПЦ.

Патриарх Кирилл зарегистрировался в «Одноклассниках» и получил подарок на день

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл создал себе официальную страницу в «Одноклассниках». «Открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому сегодня исполняется 74 года», — сказано на сайте РПЦ.

В патриархии пояснили, что «„Одноклассники“ являются одной из самых популярных социальных сетей в России, в которой зарегистрировано большое количество верующих и священнослужителей Русской православной церкви».

В РПЦ также заметили, что страница патриарха в «ОК» — это не первый проект РПЦ, реализованный совместно с этой социальной сетью. Ранее в «Одноклассниках» была запущена официальная группа «Поговори со священником», в рамках которой священнослужители отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков соцсети.

Врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда заявил, что страницу патриарха будет вести не он сам, а его пресс-служба. По его словам, на странице будут размещаться цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием.

К слову, патриарх уже получил виртуальный подарок от соцсети ко дню рождения.