Повысить тариф на проезд в метро хочет губернатор Новосибирской области

Проект постановления пока обсуждается. Но тариф на вывоз мусора уже подскочил на 40%, коммунальщики просят поднять расценки от 60 до 300%.

Новосибирское правительство решило повысить тарифы на проезд в метро

Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти. Областное правительство решило увеличить тариф с 25 до 26 рублей, говорится в проекте постановления регионального правительства. Документ опубликован на сайте «Электронная демократия», где можно оставить свое мнение и предложение.

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку», — сказано в проекте постановления, который подготовил региональный департамент по тарифам.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с начала ноября почти на 40% подорожал вывоз мусора для населения Новосибирской области. Кроме того, новосибирские коммунальщики просят увеличить тарифа сразу на 60-300%.

Спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив пригрозил региональному правительству лишить бюджетного финансирования четвертый платный мост через Обь, если тарифы на вывоз мусора не снизятся. И застройщик, и регоператор принадлежат одной компании "ВИС".

дословно

Проект постановления правительства Новосибирской области

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области» Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку.

2. Признать утратившим силу с 15 декабря 2020 года постановление Правительства Новосибирской области от 25.11.2019 № 453-п «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников