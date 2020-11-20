Взломать банкомат пытался приехавший в командировку в Новосибирск житель Хабаровска

При задержании ранним утром сотрудниками ГБР мужчина оказал сопротивление и к нему было применено спецсредство — наручники. Злоумышленника передали полиции.

Хабаровчанин задержан за попытку взлома банкомата

При попытке взлома двери, ведущей в помещение с банкоматами, бойцами группы быстрого реагирования был задержан жителя Хабаровска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в АБ "Гвардия" в пятницу.

Инцидент произошел 19 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска. В 04:12 утра в дежурную часть Агентства Безопасности "Гвардия" поступил сигнал тревоги – сработал датчик разбития стекла в помещении банка, находящегося на Вокзальной магистрали.

Прибывший на место экипаж ГБР задержал мужчину, разбившего стекло двери, ведущей в помещение с банкоматами, и пытавшегося проникнуть внутрь. При задержании мужчина оказал сопротивление и к нему было применено спецсредство — наручники.

Нарушитель был передан в полицию; он оказался жителем города Хабаровск, прибывшим в Новосибирск, с его слов, в командировку.