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Взломать банкомат пытался приехавший в командировку в Новосибирск житель Хабаровска

19:28 20.11.2020 Фото: АБ Гвардия
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При задержании ранним утром сотрудниками ГБР мужчина оказал сопротивление и к нему было применено спецсредство — наручники. Злоумышленника передали полиции.

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Хабаровчанин задержан за попытку взлома банкомата

При попытке взлома двери, ведущей в помещение с банкоматами, бойцами группы быстрого реагирования был задержан жителя Хабаровска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в АБ "Гвардия" в пятницу.

Инцидент произошел 19 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска. В 04:12 утра в дежурную часть Агентства Безопасности "Гвардия" поступил сигнал тревоги – сработал датчик разбития стекла в помещении банка, находящегося на Вокзальной магистрали.

Прибывший на место экипаж ГБР задержал мужчину, разбившего стекло двери, ведущей в помещение с банкоматами, и пытавшегося проникнуть внутрь. При задержании мужчина оказал сопротивление и к нему было применено спецсредство — наручники.

Нарушитель был передан в полицию; он оказался жителем города Хабаровск, прибывшим в Новосибирск, с его слов, в командировку.

банкомат задержан наручники сигнал тревоги сопротивление стекло АБ ГВАРДИЯ
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От редакции

На что рассчитывал командировочный?

Аноним, 20 ноября 2020 20:43
НВР:
Прочитав статью , подумал, а что если никто не собирался никого грабить, как версия происшедшего? В статье слова не написано про взлом банкомата, у задержанного были отмычки, инструменты, откуда информация? Сломал стекло заплати, соглашусь, но где доказательства будущего грабежа? То что человек пытался к банкомёту попасть, а тем более командировочный ,для меня например вполне логично, сам был командировочными, брал денег только минимум, чтобы снять в банкомёте по приезду, так многие поступают, чтобы в дороге не обворовали, сразу говорю,что ломать стекло я не одобряю!

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