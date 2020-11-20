20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Кто второй муж Людмилы Путиной?

20:56 20.11.2020 Фото: кремлин.ру
1 0

Вновь интерес к особе бывшей жены Путина возник в связи с ее вторым браком в 2015 году. Стало известно имя избранника – 37-летний Артур Очеретный.

% name% title
О новом супруге бывшей жены Президента России известно достаточно много

Личная жизнь известных людей всегда привлекает внимание обывателей. Главы государств и члены правительства не могут оставаться в тени. Представители СМИ не оставляют в покое их супругов, детей и родственников. Семья российского президента не составляет исключения. Бывшая жена Путина остается объектом пристального внимания, несмотря на свой замкнутый образ жизни.

Краткая биография Людмилы Шкребневой (в первом браке – Путиной)

Родилась будущая первая леди России в 1958 году в Калининграде, девичья фамилия ее Шкербнева. Родители – простые люди из рабочей среды. После окончания школы Людмила планировала стать актрисой, но не получилось. Первым местом работы ее стало почтовое отделение, затем работа санитарки в больнице, стюардессы.

Образование филолога-романиста Людмила получила уже в 1990-х года в Ленинграде, после чего работала преподавателем немецкого языка в одном из Ленинградских вузов.

С будущим мужем познакомились на концерте Аркадия Райкина, поженились в 1983 году. Во время службы Владимира Путина в ГДР в семье появились две дочери – Мария и Екатерина.

Став первой леди России, Людмила Путина не стала публичным человеком. Она избегала появления на государственных мероприятиях не давала интервью, не поощряла интерес к своей персоне со стороны СМИ. В 2013 году пара объявила о разводе. С того времени Людмила Путина пропала из поля зрения журналистов.

Новая жизнь Людмилы Путиной

Вновь интерес к особе бывшей жены Путина возник в связи с ее вторым браком в 2015 году. Стало известно имя избранника – 37-летний Артур Очеретный, который на тот момент руководил издательским центром в Санкт-Петербурге. Теперь Людмила Александровна носит фамилию Очеретная.

О новом супруге бывшей жены Президента России известно достаточно много: он на 20 лет моложе жены, родом из Калининграда. До 2013 года занимался торговлей морепродуктами.

Параллельно организовал «Арт-шоу центр», который проводил праздники для чиновников. В настоящее время владеет «Центром развития межличностных коммуникаций» и издательским домом «Литературная учеба».

Новая семья владеет земельными участками в элитном Подмосковье, цена которых более 400 млн руб., а также недвижимостью во Франции.

Источник: 1rre.ru

жена президента моложе на 20 лет новый муж первая леди Людмила Путина Владимир Путин Артур Очеретный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший выбор?

Аноним, 20 ноября 2020 21:50
Лучше бы он на Володьке женился - забрал бы его в Копенгаген, подальше...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Замечательные поздравления и история праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2020 года
22:20 20-11-2020
Замечательные поздравления и история праздника Дня работника налоговых органов Российской Федерации 21 ноября 2020 года
На лжесвидетелей по делу Ефремова о смертельном ДТП возбудили уголовные дела
22:19 20-11-2020
На лжесвидетелей по делу Ефремова о смертельном ДТП возбудили уголовные дела
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года
21:50 20-11-2020
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября 2020 года
Путин предсказал бедность десяткам миллионам человек из-за коронавируса 1
21:30 20-11-2020
Путин предсказал бедность десяткам миллионам человек из-за коронавируса
21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения: История ТВ-ящика
21:20 20-11-2020
21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения: История ТВ-ящика
Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздраве
21:18 20-11-2020
Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздраве
Взяла в заложники 10 человек группа вооруженных людей в микрофинансовой организации
21:06 20-11-2020
Взяла в заложники 10 человек группа вооруженных людей в микрофинансовой организации
Кто второй муж Людмилы Путиной? 1
20:56 20-11-2020
Кто второй муж Людмилы Путиной?
День бухгалтера в России отмечается 21 ноября 2020 года: Самый классные и сердечные поздравления в профессиональный праздник
20:50 20-11-2020
День бухгалтера в России отмечается 21 ноября 2020 года: Самый классные и сердечные поздравления в профессиональный праздник
БердскСамым результативным игроком "Локомотива" на чемпионате России признан волейболист из Бердска Кирилл Власов
20:47 20-11-2020
Самым результативным игроком