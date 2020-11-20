Кто второй муж Людмилы Путиной?

Вновь интерес к особе бывшей жены Путина возник в связи с ее вторым браком в 2015 году. Стало известно имя избранника – 37-летний Артур Очеретный.

О новом супруге бывшей жены Президента России известно достаточно много

Личная жизнь известных людей всегда привлекает внимание обывателей. Главы государств и члены правительства не могут оставаться в тени. Представители СМИ не оставляют в покое их супругов, детей и родственников. Семья российского президента не составляет исключения. Бывшая жена Путина остается объектом пристального внимания, несмотря на свой замкнутый образ жизни.

Краткая биография Людмилы Шкребневой (в первом браке – Путиной)

Родилась будущая первая леди России в 1958 году в Калининграде, девичья фамилия ее Шкербнева. Родители – простые люди из рабочей среды. После окончания школы Людмила планировала стать актрисой, но не получилось. Первым местом работы ее стало почтовое отделение, затем работа санитарки в больнице, стюардессы.

Образование филолога-романиста Людмила получила уже в 1990-х года в Ленинграде, после чего работала преподавателем немецкого языка в одном из Ленинградских вузов.

С будущим мужем познакомились на концерте Аркадия Райкина, поженились в 1983 году. Во время службы Владимира Путина в ГДР в семье появились две дочери – Мария и Екатерина.

Став первой леди России, Людмила Путина не стала публичным человеком. Она избегала появления на государственных мероприятиях не давала интервью, не поощряла интерес к своей персоне со стороны СМИ. В 2013 году пара объявила о разводе. С того времени Людмила Путина пропала из поля зрения журналистов.

Новая жизнь Людмилы Путиной

Вновь интерес к особе бывшей жены Путина возник в связи с ее вторым браком в 2015 году. Стало известно имя избранника – 37-летний Артур Очеретный, который на тот момент руководил издательским центром в Санкт-Петербурге. Теперь Людмила Александровна носит фамилию Очеретная.

О новом супруге бывшей жены Президента России известно достаточно много: он на 20 лет моложе жены, родом из Калининграда. До 2013 года занимался торговлей морепродуктами.

Параллельно организовал «Арт-шоу центр», который проводил праздники для чиновников. В настоящее время владеет «Центром развития межличностных коммуникаций» и издательским домом «Литературная учеба».

Новая семья владеет земельными участками в элитном Подмосковье, цена которых более 400 млн руб., а также недвижимостью во Франции.

Источник: 1rre.ru