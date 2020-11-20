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Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздраве

21:18 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Препараты предназначены для лечения пациентов не только с лабораторно подтвержденным коронавирусом, но и контактных с характерными симптомами.

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Бесплатные лекарства для лечения коронавируса начали выдавать амбулаторным пациентам в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как выдают бесплатные лекарства лечащимся от COVID-19 дома с 20 ноября 2020 в Новосибирской области, ответили в минздравеКуда исчезли ртутные термометры из Бердска, ответил министр ГончаровЕщё 574 новостей

Первые партии лекарственных препаратов поступили на территорию региона – их уже начали получать поликлиники. Сегодня же препараты выдадут первым пациентам, которые лечатся дома.

К 20 ноября в Новосибирскую область поступили первые партии противовирусных средств, в том числе фавипиравир, антикоагулянты, антибактериальные и гормональные препараты. Приказом министерства здравоохранения Новосибирской области определен порядок, по которому жители региона смогут получить бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому.

Лекарственные препараты предназначены для лечения пациентов не только с лабораторно подтвержденным коронавирусом, пояснила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова: «У врача есть право поставить диагноз COVID-19 на основании клинической картины с характерными симптомами, рентгенографической картины и имеющегося в анамнезе подтвержденного контакта с больным коронавирусом. То есть, должны присутствовать все три эти фактора».

Препараты в течение суток после назначения терапии должен выдать при посещении на дому лечащий врач или доставить волонтер. Для этого пациенту нужно оформить соответствующее согласие.

Какие именно препараты из списка необходимы конкретному пациенту, определит врач, уточнила Елена Аксенова: «Терапевт опирается на рекомендованные Минздравом России схемы, которые он корректирует в зависимости от состояния здоровья больного, показаний и противопоказаний для применения определенных препаратов, текущей клинической картины, результатов исследований».

Напомним, из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить 13 000 человек.

COVID-19 бесплатные лекарства коронавирус лечатся поликлиники симптом Елена Аксёнова
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