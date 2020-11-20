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Путин предсказал бедность десяткам миллионам человек из-за коронавируса

21:30 20.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, отметил президент России.

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Путин: за чертой бедности из-за коронавируса могут оказаться десятки миллионов человек

Десятки миллионов человек в мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, а глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на саммите АТЭС, передает сайт Кремля.

"Тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере: из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%", - констатировал глава российского государства.

Президент также констатировал, что показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15%. "Происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке", - отметил он.

По словам российского лидера, данные негативные моменты позволяют объективно оценивать реальное положение дел и побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации.

"Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал Путин. Он напомнил, что еще весной 2020 года Россия предложила создать зеленые коридоры, свободные от ограничений и санкций в отношении поставок продовольствия и медикаментов. Речь идет главным образом о тех странах, которые особенно нуждаются в таких поставках. "Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы не только облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли", - заключил президент России.​​​

бедность ВВП глобальный коронавирус Владимир Путин
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От редакции

Вы в очереди бедных?

Аноним, 20 ноября 2020 21:47
Не, ну молодец, однако! Отменяй уже все ограничения и всё! И так уже сгубили Россию из-за какого-то насморка!

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