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На лжесвидетелей по делу Ефремова о смертельном ДТП возбудили уголовные дела

22:19 20.11.2020 Фото: Скриншот
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Двое подозреваемых сообщили суду, что видели иное лицо, сидевшее за рулем автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом. Еще один описал внешность незнакомца, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии.

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Возбуждены уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова

Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе МВД России.

В Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, по ходатайству его адвоката были допрошены три свидетеля.

На стадии досудебного производства данные граждане не допрашивались следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, стороной защиты соответствующее ходатайство не заявлялось.

«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было.

При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Опираясь на ряд неопровержимых доказательств, 8 сентября 2020 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Ефремова.

Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания.

Сегодня в отношении них Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ложные показания обвинительный приговор подозреваемый уголовные дела Михаил Ефремов Ирина Волк
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