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Депутат порвал портрет Путина, повешенный вместо снятого Пушкина

22:51 20.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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В Петербурге идет "портретная война": оппозиционеры вешают изображение Пушкина, единороссы - Путина. Песков посоветовал заняться делами и украшать кабинеты и президентом, и поэтом.

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Песков посоветовал вешать в кабинетах портреты и Путина, и Пушкина

Законы не регулируют вопрос, должны ли портреты президента висеть в кабинетах чиновников, напомнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Участникам конфликта в Петербурге он посоветовал вешать портреты "и Путина, и Пушкина".

18 ноября в здании муниципального образования "Смольнинское" депутат от "Яблока" Никита Юферев порвал повешенную в зале заседаний фотографию Путина. В фейсбуке он объяснил, что администрация убрала из зала портрет Пушкина, повесила фото Путина, и он "принял меры депутатского реагирования".

В результате на заседание приехала полиция, и в отношении Юферева началась проверка. Другие депутаты рассказали журналистам, что с администрацией "Смольнинского" уже некоторое время идет "портретная война": оппозиционные депутаты вешают в зале на стенку портрет Пушкина, сотрудники администрации заменяют его на портрет президента.

"Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счет нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент и, наверное, это плохо - так себя вести и так поступать", - сказал Песков на брифинге 20 ноября.

По его словам, нет никаких принципов или норм, которые бы на бумаге фиксировали этот вопрос.

На вопрос, стоит ли отказаться от традиции использования фотографий глав государств на стенах в кабинетах чиновников, Песков сказал: "Это произошло в Санкт-Петербурге, но это не значит, что такие конфликты возникают. Они не возникают, собственно, это первый конфликт такой".

Пресс-секретарь считает, что отдельных нормативных пояснений и не нужно.

"Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом. Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые, наверное, поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это", - сказал Песков.

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Портрет Путина обязателен в чиновничьих кабинетах?

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