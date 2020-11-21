Индексация пенсий с 2021 по 2024: каким будет размер пенсии по годам, рассказал ПФР

Проиндексируют пенсии с 1 января 2021 года в Бердске. Насколько увеличится ежемесячная сумма и кого коснется это увеличение, как вырастет размер пенсии до 2024 года, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в УПФР по Бердску.
На сегодняшний день в городе проживают 32 772 пенсионера. Размер средней пенсии составляет 15 115, 5 рублей. Многие из бердчан получат за январь 2021 года уже повышенную пенсию.
Индексация или корректировка?
Понятие «индексация» касается социальных пенсий. Для страховых пенсий есть другое понятие - «корректировка». Или ежегодная корректировка пенсий, исходя из роста потребительских цен за прошлый год.
Сколько раз в году повышают пенсию?
Пенсию корректируют в сторону увеличения ежегодно с 1 января каждого года. Один раз в году.
Как вырастет пенсия?
У каждого пенсионера есть индивидуальный пенсионный коэффициент. Происходит увеличение на стоимость этого пенсионного коэффициента. У всех страховая пенсия определяется из количества пенсионных коэффициентов и умножается на стоимость одного коэффициента и к этой сумме прибавляется фиксированная выплата, которая тоже корректируется ежегодно.
Повысят пенсию работающим пенсионерам?
Пенсию корректируют всем. Но работающие пенсионеры получают ее в в фиксированном размере. Например, человек ушел на пенсию в феврале 2016 года. Ему назначили пенсию 14 000 рублей. Пока она работает, он будет получать именно такой размер пенсии.
Пенсионный коэффициент для каждого свой
Это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица на страховую пенсию, сформированную с учетом начислений и уплаченных в Пенсионный фонд РФ страховых взносов на страховую пенсию.
Сколько стоит пенсионный коэффициент
2020 год — 93 рубля.
2021 год — 98, 86 рублей.
2022 год — 104, 69 рублей
2023 год — 110, 55 рублей
2024 год — 116, 63 рублей.
Размер фиксированной выплаты
2020 год — 5 686,25 рублей.
2021 год — 6 044, 48 рулей.
2022 год - 6 401, 1 рублей.
2023 год — 6 759, 56 рулей.
2024 год — 7 131, 34 рублей.
Посчитаем, разберемся
Размер пенсии жителя Бердска на октябрь 2020 года составляет 13 000 рублей. Пенсия состоит из двух частей — страховой и фиксированной выплаты, принятой на 1 января каждого года. В этом году фиксированная выплата составляет 5 686, 25 рублей. Из 13 000 мы отнимаем фиксированную выплату 5 686, 25 рублей. Получается 7 313, 75 рублей страховой пенсии.
Страховую пенсию 7313, 75 рублей мы делим на стоимость пенсионного коэффициента. На сегодня он составляет 93 рубля. Получается 78,642 индивидуальных пенсионных коэффициента.
В 2021 году стоимость коэффициента будет составлять 98, 86 рублей. Индивидуальный пенсионный коэффициент 78, 642 умножается на 98,86. Получается, что страховая пенсия с 1 января 2021 года будет 7 774, 55 рублей. Плюс к ней добавим фиксированную выплату, которая тоже увеличивается каждый год. В 2021 году ее размер составит 6 044, 48 рублей. С января 2021 года размер пенсии составит 13 819, 03 рубля. Прибавка к пенсии получилась 819 рублей. Такую пенсию пенсионер будет получать в течение 2021 года.
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