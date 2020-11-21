Как узнать о задолженностях на электронных ресурсах и в организациях Бердска

В любом случае придется потратить время. В первом — для регистрации в личном кабинете. Во втором — для поездки и ожидания в очереди.

Получить логин и пароль для входа в личный кабинет физлицам можно только лично в налоговой инспекции

Придется платить по долгам да еще с процентами жителям Бердска. Даже если они уверяют, что ничего не знали о своих задолженностях. Чтобы не попасть впросак, нужно знать, к каким ресурсам обратиться, чтобы знать все о своих просрочках. Некоторую информацию можно почерпнуть на электронных ресурсах, некоторую — только в определенных организациях.

Получи доступ к долгам в налоговой инспекции

В личном кабинете налогоплательщика есть все сведения о объектах налогообложения по трем видам: имуществу, земле, транспорту, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник межрайонной федеральной налоговой инспекции №3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

По любому объекту обозначены даты возникновения права и отчуждения. Если вы продали машину и не видите даты отчуждения, то должны обеспокоиться.

Можно увидеть те параметры, которые влияют на расчет налога. Если это автомобиль, то его мощность, если земля или налог на имущество, то это кадастровая стоимость. Соответственно, сверить данные на сайте Росреестра, корректны ли эти сведения.

В личном кабинете есть возможность ознакомиться с расчетами налогов за несколько лет. Для этого нужно зайти в «расчет налога», выбрать год и увидеть, что было в сводном уведомлении.

В личном кабинете вы узнаете и о поступивших платежах по оплате всех трех налогов. Обозначены сумма и дата, когда поступали платежи.

Здесь появляется и задолженность: долг по транспорту, долг по имуществу, долг по земле. Если начислена пеня, то можно увидеть и ее. А также и переплату не только по имущественным налогам, но и по НДФЛ.

Переплатой можно распорядиться по-своему — из личного кабинета направить заявление в налоговый орган для зачета переплаты в уплату какого-то другого налога. Можно оплатить задолженность, в том числе прошлых лет. Личный кабинет отправит на сайт вашего банка и по готовому платежу вы можете провести оплату.

Можно оплатить текущие начисления, которые еще не являются задолженностью. Для этого вы идете в раздел «направленные уведомления», вам предлагается к оплате сумма, далее направляеттесь по ссылке и выбираете «оплатить сейчас». Выходите на сайт банка и производите платеж.

В личном кабинете вы можете изучить сведения о доходах, те, которые направляет в налоговый орган работодатель. И проверить, вся ли зарплата, которую вы получаете, носит легальный характер.

В личном кабинете есть возможность заполнить любую декларацию 3 НДФЛ, как на возврат, так и на уплату налога. К этой декларации приложить сканированные документы и отправить их в налоговый орган без явки в инспекцию, а также проследить ход камеральной проверки. После ее завершения можно направить заявление на возврат на свой счет. И возврат будет проведен.

В личном кабинете вы найдете сведения о счетах, которые есть в налоговом органе по гражданину. Все счета, которые за последние годы в электронном виде передают банки.

Муниципальные или государственные служащие могут использовать этот ресурс для заполнения справок о доходах. Им удобно пользоваться, когда нужно написать заявление на возврат налогов: правильно указать БИК банка, адрес, номер счета.

Карточку лицевого счета могут увидеть только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Физическое лицо может увидеть оплату, начисления и задолженность в разрезе налогов.

Для того, чтобы подключиться к личному кабинету, нужно лично прийти в налоговую инспекцию и получить логин и пароль для входа. Причем, можно прийти в любую инспекцию и написать заявление. С собой необходимо взять паспорт.

Как узнать о долгах в МФЦ

На сайте госуслуг можно узнать о долге по налогам, когда появится просрочка платежа. Есть nalog.ru, есть вход через госуслуги, и там у каждого пользователя в личном кабинете есть все объекты недвижимости, примеры расчетов, суммы, выставленные к оплате, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского МФЦ Елена Тайдарова.

В МФЦ можно заказать справки по административным штрафам. Справка выдается в момент личного обращения при наличии паспорта, пояснила Елена Тайдарова.

Вы заплатили алименты и долги по коммуналке?

Любой гражданин, у которого есть сомнения о долгах (задолженности банкам, по алиментам, коммунальным платежам, штрафам и другим), может зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и разрешить их, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску бердского отдела.

На сайте в разделе информационные системы действует банк данных исполнительных производств. Этот сервис разработан в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве». Он позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах.

С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» возможно оплатить задолженность или сформировать квитанцию для оплаты.

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