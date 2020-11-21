Как правильно проводить душу умершего? 40 дней после смерти

После первого поклонения Богу, душе позволяется созерцать райские обители. Это продолжается в течение шести дней. На девятый день душа вновь возносится к Богу на поклонение, после чего в течение тридцати дней водится по аду, видя печальную участь душ грешников.

Огромное счастье, если перед самой смертью человек исповедуется и причащается

Как правильно следует совершать обряд погребения согласно традиционным вероисповеданиями. Начал он с Православия.

Предсмертные приготовления

Сразу же оговорюсь, что всю информацию о традициях православного погребения я взял из православной литературы, в частности, из книги "Православное поминовение усопших" и согласовал с настоятелем Свято-Троицкого храма нашего города о. Александром. Так что никакой отсебятины здесь нет

Огромное счастье, если перед самой смертью человек исповедуется и причащается. Поэтому к любому умирающему (в том случае, если он, конечно, крещеный) нужно приглашать батюшку. Если же умирающий некрещеный, но желает стать перед смертью членом Церкви, то родственники просто обязаны пригласить священника. Нельзя игнорировать просьбу умирающих. Зачастую родственники смертельно больного человека, которому жить осталось несколько дней, священника к нему не зовут, ссылаясь на то, что, дескать, умирающий не был религиозным человеком. Сам же умирающий порой физически не способен попросить причаститься. Однако любой, путь даже самый неверующий в свое время человек, испытывает страх, вернее, даже ужас перед смертью, а посему вряд ли откажется от услуг батюшки. Если же умирающий не способен говорить, то не следует думать, что он не сможет исповедоваться: порой достаточно лишь легкого кивка головы, движения рук или глаз в качестве ответа на вопросы священника, и это будет являться исповедью.

Любой священник непременно уловит чувство искреннего покаяния, пусть даже оно не выразится в словесной форме.

"Умирающему ежедневно нужно давать просфору и святую воду" - читаем в книге "Православное поминовение усопших". После того, как батюшка причастит находящегося на краю земного существования человека, он должен прочесть "Канон молебный при разлучении душ и тела". Впрочем, это канон могут читать и родственники умирающего, кроме "молитвы от иереа глаголемого на исход души". В доме должны гореть лампадки или свечи перед образами.

Погребальные приготовления

Православная церковь умерших именует усопшими, так как верит, что при втором пришествии Христа они вновь воскреснут. Омовение тела усопшего должно быть сопряжено с молитвами: "Трисвятое" ("Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас") или "Господи, помилуй". Омовение совершают, как правило, люди преклонного возраста. Тело женщины должны омыть только женщины. Нельзя принимать участие в омовении тем женщинам, кои находятся в естественной нечистоте. В момент омовения в доме должны гореть свечи.

Усопшего одевают в одежды, как говорится в вышеупомянутой книге, "соответствующие его званию и возрасту", потом его кладут на стол и покрывают белым покрывалом саваном, затем погребальным покрывалом - покровом. На лбу усопшего кладут венчик - полоску бумаги с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Крестителя. Как правило, венчик отпечатан на одном листе бумаги вместе с разрешительной молитвой, которую священник будет читать в конце обряда отпевания. В левую руку усопшего полагают погребальный крест, на грудь кладут икону (для мужчин - образ Спасителя, для женщин - образ Божией Матери). В ноги усопшего кладут разрешительную молитву.

Тело усопшего перед тем как уложить в гроб (кстати, вопреки расхожим предрассудкам это может делать в любое время), окропляют святой водой. Гроб тоже нужно окропить как снаружи, так и внутри. В ногах покойного по обеим сторонам на уровне рук и в голове покойного устанавливаются свечи. Занавешивать зеркала, прятать вилки, как это у нас зачастую делают, не следует. Это суеверие, а следовательно, грех.

В книге вышеупомянутой опять же читаем: "Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый "Последование по исходе души от тела". Это последование необходимо читать священнику, для чего он призывается в дом усопшего. Если таковой возможности нет, то последование могут читать и ближайшие родственники.

В Православной Церкви есть традиция чтения Псалтири над усопшим. У нас принято нанимать читальщика (читальщицу) для этого, который прочитывает Псалтирь со второго на третий день. Читать лучше, начинать с первого дня. Весь Псалтирь разделен на так называемые кафизмы (их двадцать). Слово "кафизма" греческого происхождения, оно означает "сижу", т.е. Псалтирь можно читать сидя. Надо знать, что настоящий читалщики всегда довольствуются тем, что ему дают после прочтения Псалтири. Есть, к сожалению, такие, которые устанавливают цену и не идут читать, если им тут же не заплатят. Таких лучше не приглашать.

Когда тело усопшего еще находится в доме, необходимо заказать в церкви так называемый сорокоуст - поминовение за Божественной литургией в течение 40 дней. В нашей церкви пока нет ежедневных служб, поэтому поминовение надо заказывать на период, соответствующий 40 литургиям. Усопшие, со дня кончины которых еще не прошло 40 дней, называются новопреставленными.

Вынос тела

После того как Псалтирь прочитан, за час-полтора до выноса тела читается еще раз "Последование по исходе души от тела". В народе это называют "читать выносную". Потом покойника выносят (ногами вперед), при этом православная традиция не предусматривает никаких траурных мелодий. То, что родственники не имеют права нести гроб, - суеверие. Как раз таки, наоборот, гроб именно они и должны нести. Впрочем, это могут делать и близкие друзья. Провожатые при выносе гроба должны петь "Трисвятое". Мыть полы в доме после покойника, конечно же, нужно, но отнюдь не из-за каких-то мистических предпосылок, как думают некоторые, а просто потому, что в доме натоптано. Мыть полы, кстати, можно и в том момент, когда покойник находится в доме.

Отпевание

Отпевание усопших совершается однажды. Делать это нужно перед погребением, но можно заказать и заочное отпевание. Нельзя отпевать: некрещеных, отрекшихся от веры во время жизни и занимавшихся богоборчеством, самоубийц, младенцев и убиенных во чреве.

Отпевать можно как в церкви, так и на дому. Умерших от инфекционных заболеваний в церкви не отпевают.

После отпевания (оно длиться около получаса) священник дает родственникам горстку земли, которой они должны будут крестообразно посыпать гроб, когда тот уже будет опущен в могилу. Раньше это делал сам батюшка, но в наше время священнослужители не имеют возможности провожать каждого покойного до кладбища. Крышку гроба забивают на кладбище, хотя раньше это делалось прямо в церкви, сразу же после отпевания.

Погребение

В православной литературе говорится, что гроб в могиле должен располагаться таким образом, чтобы лицо усопшего было "обращено к Востоку". Памятник устанавливается в ногах покойного. Лицевая часть памятника должна быть обращена на запад. У нас принято вместо креста ставить памятник с изображенным на нем крестом. Крест должен выглядеть так:

Крест должен выглядеть так

Установление фотографии усопшего на памятнике - традиция не православная. То же самое можно сказать в отношении традиции украшать могила венками.

Перед тем как опустить гроб в могилу, родственники и близкие друзья усопшего прощаются с ним. У нас принято при этом говорить весьма странную и малопонятную фразу: "Пусть земля ему (ей) будет пухом". Изречение это, надо сказать, совершенно атеистическое. Православные люди, прощаются с усопшим, должны говорить следующую молитву (в общем-то эту молитву следует читать сразу же, когда человек умер): "Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное".

Если речь идет об усопшей, то тогда соответственно следует говорить "рабы твоей новопреставленной".

После того, как гроб опущен в могилу, все провожающие бросают в нее кусочек земли, что символизирует библейское изречение: "Яко земля еси - землю отыдеши" (Бытие, гл.3, стих 19).

Погребение не совершается в день Святой Пасхи и Рождества Христова.

Кремирование тела - нарушение Православной традиции погребения.

Поминки

Православные поминки (и на третий, и на девятый, и на сороковой дни) не должны быть пышными и богатыми. Перед тем как сесть за стол читается 17-я кафизма из Псалтири, а непосредственно перед едой - "Отче наш".

Первое блюдо на всех поминках - кутья (сваренные зерна пшеницы с медом или отваренный рис с изюмом, которые освящаются в церкви). На столе не должно быть спиртного! Это грех - поминать усопших водкой или вином. Во время поста поминки должны быть постными. Если поминки пришлись на время Великого поста, то их надо перенести на ближайшие субботу и воскресенье. Если же поминальные дни пришлись на 1, 4 и 7 недели Великого поста (самые строгие), то на поминки приглашаются лишь самые близкие родственники. Поминальные дни, пришедшиеся на Светлую седьмицу (первая неделя после Пасхи) или на понедельник второй седьмицы, переносятся на Радоницу - вторник второй недели после Пасхи.

Поминальная трапеза должна заканчиваться благодарственной молитвой: "Благодарим Тя, Христе Боже наш…" и "Достойно есть".

Там, в загробном мире…

По учению святых отцов Православной Церкви душа после смерти человека два дня обитает на земле. Душа, которая любила тело, как правило скитается около дома, а добродетельная душа посещает те места, где творила правду, или стремится к святым местам. В третий день Иисус Христос, который Сам воскрес из мертвых в третий день, повелевает душе вознестись на небеса для поклонения. Это первое поклонение Богу.

"На пути к престолу Божию восходящая душа проходит испытания от духов по своим земным делам" - читаем в "Поминовении усопших". Эти испытания называются мытарствами (судилищами). Всего их двадцать. Каждое их мытарств соответствует тому или иному греху, кои мы в обильном количестве совершаем в этой жизни.

"…Встреча с мытарствами после смерти - это только особая и заключительная форма той общей битвы, которую христианская душа ведет всю свою жизнь", - пишет в своей книге "Душа после смерти" иероманах Серафим Роуз, который, надо сказать, родился и жил в Америке, где и принял Православие.



Мытарства я перечислять не стану, скажу лишь, что нет таких грехов, которые бы не обличались на судилищах. Убийство младенцев во чреве и занятия оккультизмом тоже обличаются при прохождении мытарства как бы к этим грехам не относились.

Вообще, знаете ли, страшно становится, когда читаешь про мытарства. Вот почему святые отцы Православной Церкви настоятельно рекомендуют молиться за усопших, ибо молитва (особенно священников и монахов) помогает душе пройти все испытания.

После первого поклонения Богу, душе позволяется созерцать райские обители. Это продолжается в течение шести дней. На девятый день душа вновь возносится к Богу на поклонение, после чего в течение тридцати дней водится по аду, видя печальную участь душ грешников. Наконец, в сороковой день душа третий раз возносится к Богу на поклонение, и происходит так называемый частный суд, где определяется временное положение души до Страшного суда.

Вот почему православные люди устраивают поминки не только на третий, но и на девятый, и на сороковой дни. Главное, на поминках, согласно учению Православной церкви это не еда, а молитва.

Источник: troitsa-beloretsk.narod.ru