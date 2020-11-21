Детальный гороскоп на воскресенье 22 ноября: Девиз дня - «трудолюбие и добросовестность»

Астропрогноз на 22 ноября 2020 года

Гороскоп

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

День включения космической энергии любви, нравственного очищения, победы разума над страстями. Жизненный потенциал на высоком уровне — вы будете деятельны и энергичны. Возможно, вам удастся реализовать задуманное или предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Ясность и точность мышления поднимет ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Сдержанность и рассудительность обернутся реальной выгодой.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Девиз дня - «трудолюбие и добросовестность». В этом случае вам должен сопутствовать успех. Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. От вас будут ждать обещаний, но не стоит обнадеживать близкого человека, если вы не готовы ограничить свою свободу и связать себя раз и навсегда брачными узами.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День связан с накоплениями, получением и переработкой информации. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными. Вероятны известия, которые повлияют на профессиональную сферу жизни многих Рыб. Возможны состояния грусти и апатии, неудовлетворенности жизнью в целом. В семье могут возникнуть недопонимание и противоречия.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

День несет испытания на гордыню и эгоизм. Ваша энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты партнерами. Возможно, что вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся, однако это вызовет осложнения в отношениях с окружающими людьми. Звезды советуют заняться творческой деятельностью.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Вполне возможно, что вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Комфортно вы будете чувствовать себя только в кругу друзей или домашних.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Благоприятный день для улучшения материального положения. Вероятны крупные покупки или ремонт. Сегодня постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставить на более подходящее время.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Ваша нервозность сегодня достигнет предела. Научитесь справляться со своими эмоциями. В общем, случится что-то такое, что всегда неприятно. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Эмоции будут перехлестывать через край. Ваши действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Возможно, что семья отойдет на второй план и вам будет все равно, что происходит дома. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома. Горячий чай с лимоном и интересная книга станут для вас утешением.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

День несет испытания на властолюбие и тщеславие. Любые ваши действия могут наткнуться на активное сопротивление окружающих, а тенденция поучать и советовать вызовет агрессию. Звезды советуют на время умерить деловую .активность, а также требовательность по отношению к близким людям.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День в целом благоприятный. Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, что вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Недоброжелатели оставят вас в покое.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на следующую неделю.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День благоприятен для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Даже если вам не хочется выходить из дома, не подчиняйтесь этому отложите домашние проблемы до вечера. Первую половину дня посвятите прогулкам и небольшим путешествиям. Однако ничего значительного не предпринимайте. Всю свою любовь и уважение целиком направьте на любимого человека. Этот день должен оставить приятные воспоминания.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Жизненный потенциал, аура, творческие способности возрастают. Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку. Стрельцов первой декады космические влияния подтолкнут к обновлению и поиску новых сфер деятельности, а у Стрельцов второй и третьей декады избыток энергии вызовет агрессивность или неудовлетворенность достигнутыми результатами.

Источник: supercook.ru