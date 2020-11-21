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Выплатят ли путинские 10 000 рублей на детей в декабре 2020, ответил депутат Госдумы Олег Шеин

14:39 21.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: shein.ru
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Депутат отметил, что правильней будет давать деньги родителям всех социальных категорий. И поделился, что в конце этого месяца денег не будет. Но депутат добивается выплаты на детей до 18 лет включительно.

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Депутат государственной думы Олег Шеин
Сюжет: Все пособия Путина
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Все действующие меры поддержки в виде выплат и льгот для россиян и семей с детьми в 2020-2021- от ГосдумыВыплатят ли путинские 10 000 рублей на детей в декабре 2020, ответил депутат Госдумы Олег ШеинЕщё 354 новостей

Выплаты от президента Российской Федерации в период пандемии уже дважды получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Родители надеялись получить выплату к 1 сентября, так как коронавирус лишил возможности зарабатывать многих людей. Россияне даже организовали сбор подписей петиции на сбор детей в школу. Пока родител не получали денег на детей, кроме выплат в июне и июле.
«Курьер. Среда. Бердск» уже не раз писал о том, как люди рассчитывают получить эту выплату ещё раз. Также обращался к депутату Горсовета Новосибирской области Натальей Пинус. От себя она пообещала вынести проблему на федеральный уровень.

Что обещают депутаты

Помимо этого, мы связались с депутатом Государственной думы Олегом Шеиным и в личной беседе узнали, когда и детям какого возраста стоит ждать выплату.
Олег Шеин - известный российский политик, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия». Профсоюзный и общественный деятель сейчас активно занимается распространением мер денежной поддержки на все семьи, имеющие детей.

- От своей партии «Справедливая Россия» мы продвигаем предложение о выплате детям от 0 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей. Считаю, что границы возраста нужно раздвинуть и начать выплачивать деньги детям до полного совершеннолетия, - отметил депутат Госдумы Олег Шеин.
Депутат отметил, что правильней будет давать деньги родителям всех социальных категорий. И поделился, что в конце этого месяца денег не будет.

- Сейчас уже середина ноября и 10-тысячной выплаты на детей точно не будет. Но, скорей всего, ожидать её нужно будет к декабрю 2020 года, - сообщил Олег Шеин.
Также депутат подчеркнул, что вторая волна коронавируса серьезно отразилась на экономическом состояние россиян с детьми, и сейчас они нуждаются в экономической поддержке.

Комментарии людей
Об этом говорят и комментарии простых людей под нашими публикациями и самой петицией. Люди просят у государства помощи, делясь своим тяжелым материальным состоянием.

Наталья:
Я сижу дома с парализованной мамой. На неё я тоже кроме пенсии в 9 600 рублей не могу добиться никакой помощи. И на что кормить и одевать доченьку, понятия не имею.
Ксения:
Обычные путинские даже не пришли в этом месяце, что уж говорить о дополнительных выплатах. Я согласна, не всем они нужны. Когда бегут чокнутые родители за алкоголем в магазин! На детей пособие — вот и тратьте на детей!
Алина:
Конечно, нужна. Я одна воспитываю 4 детей, самому младшему один год. С мужем развелась, алименты он не платит и платить похоже не собирается. Я не работаю, так как не с кем детей оставить.
Надежда:
Я не попрошайка, но в данный момент, когда заболели дети, помощь не помешала бы, а не тогда, когда шли выборы. И срочно раздали деньги лишь бы голоса набрать.

Павел:
Жена сидит с ребенком, я один работаю, заработная плата 30 тыс. рублей. За одни коммунальные только отдаем 10 тыс. рублей, на что жить - не знаем. А зарплата для нашего города считается большая.

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