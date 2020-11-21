Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий

Дружеские приветствия во Всемирный день приветствий отправляют своим и чужим люди самых разных национальностей, профессий, возрастов, материального достатка.

Два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий

21 ноября 2020 года - Всемирный день приветствий.

В далеком уже 1973 году, когда «холодная» война набирала свои обороты, и международная обстановка в мире становилась все напряженней, два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы Земли письма-приветствия, в которых содержалась позитивная информация, изложенная с радушием и доброжелательностью. А смысл был предельно прост — они просили своих адресатов, чтобы те отправили такие же письма-приветствия хотя бы 10 новым получателям. Удивительно, но идея охватила всю планету, так что праздник сразу стал всемирным.

И теперь позитив, радостные эмоции, веселые смайлики, дружеские приветствия во Всемирный день приветствий отправляют своим и чужим люди самых разных национальностей, профессий, возрастов, материального достатка. Даже промышленные магнаты и лидеры политики не чураются этой чудесной идеи.

***

С днем приветствий поздравляю,

Шлю тебе большой привет,

Жить я в радости желаю,

Без печалей и без бед,

Да и ты, на всякий случай,

Всем приветы отошли,

Будет так намного лучше



И приятней для души!

***

С Днем приветствий! Постарайтесь

Никого не обижать.

На приветливое «Здрасьте!»

Тем же самым отвечать!

Пожелаете здоровья,

Так оно придет и к вам!



Наполняйте мир любовьюС добротою пополам!

***

Привет и добрый день

Иль как обычно здравствуй,

Сегодня в день приветствий

Я вам желаю счастья.

Пусть люди во всем мире



Приветы шлют друг другу,Пожелания здравствоватьПусть летят по кругу.

Сегодня в день приветствий

Привет свой шлю вам, люди,

Пусть каждый новый день

Счастливым, добрым будет.

***

Я говорю вам всем «Привет!»,

Чтобы повысить настроение,

Ведь ничего прекрасней нет,

Чем позитивное общение!

Всем от души кричу я «Хай!»,

«Бонжур», «Алоха!» и «Витаю!»,

Добро летит ко всем пускай,

Всех с днем приветствий поздравляю!

***

В День приветствий улыбайтесь

И друг другу открывайтесь,

Пусть царят добро и мир,

Каждый чтобы счастлив был!

Будьте великодушны,

Позитивны и добродушны,

Взаимной любви и света,



Гармонии в душе и в сердце лета!

***

Я привет Вам посылаю,

С позитивом и добром.

С днём приветствий поздравляю,

С этим радостным деньком!

Пусть весь мир теплом наполнит,

Этот маленький «Привет».



И сердца людей заполнит,Яркий, нежный солнца свет.

***

С Днем приветствий поздравляю.

Теплых встреч всегда желаю,

Искренних рукопожатий,

Верных, дружеских объятий.

Чтобы все всегда дарили



Миру чуточку тепла,Чтоб не злились, а любили.Жизнь добрее чтоб была!

***

Друг другу «Здравствуй» и «Привет»

Всегда мы говорить должны,

Привычка эта много лет

Присуща для любой страны!

Рукой с улыбкой помахать

Уместно близким и знакомым!

Мы уважение показать

Должны кивком хотя бы скромным!

Ведь нужно вежливыми быть,

Друг другу «здравия желать»,

Улыбки и добро дарить

И все сторицей получать!

***

День приветствий отмечаем,

Этот праздник нужно знать.

И слова, что дарят радость

Непременно уважать.

Это ведь не просто фразы —

Пожелания добра.

И простым порой вы словом



Дарите глоток тепла.

***

Мы приветствуем друг друга

По привычке, каждый день.

Пусть всегда вам в помощь будет

Теплое «Тебе — привет!»

Вы в приветствия вложите

Пожелания добра



И вернется к вам сторицейИмпульс счастья и тепла.

Источник: pozdravok.ru