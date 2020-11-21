21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий

09:20 21.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Дружеские приветствия во Всемирный день приветствий отправляют своим и чужим люди самых разных национальностей, профессий, возрастов, материального достатка.

% name% title
Два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий

21 ноября 2020 года - Всемирный день приветствий.

В далеком уже 1973 году, когда «холодная» война набирала свои обороты, и международная обстановка в мире становилась все напряженней, два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы Земли письма-приветствия, в которых содержалась позитивная информация, изложенная с радушием и доброжелательностью. А смысл был предельно прост — они просили своих адресатов, чтобы те отправили такие же письма-приветствия хотя бы 10 новым получателям. Удивительно, но идея охватила всю планету, так что праздник сразу стал всемирным.

И теперь позитив, радостные эмоции, веселые смайлики, дружеские приветствия во Всемирный день приветствий отправляют своим и чужим люди самых разных национальностей, профессий, возрастов, материального достатка. Даже промышленные магнаты и лидеры политики не чураются этой чудесной идеи.

***

С днем приветствий поздравляю,
Шлю тебе большой привет,
Жить я в радости желаю,
Без печалей и без бед,

Да и ты, на всякий случай,
Всем приветы отошли,
Будет так намного лучше

И приятней для души!

***

С Днем приветствий! Постарайтесь
Никого не обижать.
На приветливое «Здрасьте!»
Тем же самым отвечать!

Пожелаете здоровья,
Так оно придет и к вам!

Наполняйте мир любовью
С добротою пополам!

***

Привет и добрый день
Иль как обычно здравствуй,
Сегодня в день приветствий
Я вам желаю счастья.

Пусть люди во всем мире

Приветы шлют друг другу,
Пожелания здравствовать
Пусть летят по кругу.

Сегодня в день приветствий
Привет свой шлю вам, люди,
Пусть каждый новый день
Счастливым, добрым будет.

***

Я говорю вам всем «Привет!»,
Чтобы повысить настроение,
Ведь ничего прекрасней нет,
Чем позитивное общение!

Всем от души кричу я «Хай!»,
«Бонжур», «Алоха!» и «Витаю!»,
Добро летит ко всем пускай,
Всех с днем приветствий поздравляю!

***

В День приветствий улыбайтесь
И друг другу открывайтесь,
Пусть царят добро и мир,
Каждый чтобы счастлив был!

Будьте великодушны,
Позитивны и добродушны,
Взаимной любви и света,

Гармонии в душе и в сердце лета!

***

Я привет Вам посылаю,
С позитивом и добром.
С днём приветствий поздравляю,
С этим радостным деньком!

Пусть весь мир теплом наполнит,
Этот маленький «Привет».

И сердца людей заполнит,
Яркий, нежный солнца свет.

***

С Днем приветствий поздравляю.
Теплых встреч всегда желаю,
Искренних рукопожатий,
Верных, дружеских объятий.

Чтобы все всегда дарили

Миру чуточку тепла,
Чтоб не злились, а любили.
Жизнь добрее чтоб была!

***

Друг другу «Здравствуй» и «Привет»
Всегда мы говорить должны,
Привычка эта много лет
Присуща для любой страны!

Рукой с улыбкой помахать
Уместно близким и знакомым!
Мы уважение показать
Должны кивком хотя бы скромным!

Ведь нужно вежливыми быть,
Друг другу «здравия желать»,
Улыбки и добро дарить
И все сторицей получать!

***

День приветствий отмечаем,
Этот праздник нужно знать.
И слова, что дарят радость
Непременно уважать.

Это ведь не просто фразы —
Пожелания добра.
И простым порой вы словом

Дарите глоток тепла.

***

Мы приветствуем друг друга
По привычке, каждый день.
Пусть всегда вам в помощь будет
Теплое «Тебе — привет!»

Вы в приветствия вложите
Пожелания добра

И вернется к вам сторицей
Импульс счастья и тепла.

Источник: pozdravok.ru

21 ноября 2020 Всемирный день приветствий поздравления стихи Брайен Маккомак Майкл Маккомак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С Днем приветствий!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
10:31 21-11-2020
Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области
10:19 21-11-2020
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области
Как правильно проводить душу умершего? 40 дней после смерти
10:10 21-11-2020
Как правильно проводить душу умершего? 40 дней после смерти
Число отравившихся насмерть антисептиком выросло до семи. Они выпили 5-литровую канистру
10:06 21-11-2020
Число отравившихся насмерть антисептиком выросло до семи. Они выпили 5-литровую канистру
Кто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунолог
09:53 21-11-2020
Кто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунолог
Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года
09:51 21-11-2020
Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года
Выгорел полностью Toyota RAV 4 прямо на переезде Автомобилистов в Новосибирской области
09:23 21-11-2020
Выгорел полностью Toyota RAV 4 прямо на переезде Автомобилистов в Новосибирской области
Можно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела Михаила
09:20 21-11-2020
Можно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела Михаила
Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий
09:20 21-11-2020
Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий
Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года
08:50 21-11-2020
Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года