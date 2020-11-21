Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий

21 ноября 2020 года - Всемирный день приветствий.
В далеком уже 1973 году, когда «холодная» война набирала свои обороты, и международная обстановка в мире становилась все напряженней, два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы Земли письма-приветствия, в которых содержалась позитивная информация, изложенная с радушием и доброжелательностью. А смысл был предельно прост — они просили своих адресатов, чтобы те отправили такие же письма-приветствия хотя бы 10 новым получателям. Удивительно, но идея охватила всю планету, так что праздник сразу стал всемирным.
И теперь позитив, радостные эмоции, веселые смайлики, дружеские приветствия во Всемирный день приветствий отправляют своим и чужим люди самых разных национальностей, профессий, возрастов, материального достатка. Даже промышленные магнаты и лидеры политики не чураются этой чудесной идеи.
***
С днем приветствий поздравляю,
Шлю тебе большой привет,
Жить я в радости желаю,
Без печалей и без бед,
Да и ты, на всякий случай,
Всем приветы отошли,
Будет так намного лучше
***
С Днем приветствий! Постарайтесь
Никого не обижать.
На приветливое «Здрасьте!»
Тем же самым отвечать!
Пожелаете здоровья,
Так оно придет и к вам!
С добротою пополам!
***
Привет и добрый день
Иль как обычно здравствуй,
Сегодня в день приветствий
Я вам желаю счастья.
Пусть люди во всем мире
Пожелания здравствовать
Пусть летят по кругу.
Сегодня в день приветствий
Привет свой шлю вам, люди,
Пусть каждый новый день
Счастливым, добрым будет.
***
Я говорю вам всем «Привет!»,
Чтобы повысить настроение,
Ведь ничего прекрасней нет,
Чем позитивное общение!
Всем от души кричу я «Хай!»,
«Бонжур», «Алоха!» и «Витаю!»,
Добро летит ко всем пускай,
Всех с днем приветствий поздравляю!
***
В День приветствий улыбайтесь
И друг другу открывайтесь,
Пусть царят добро и мир,
Каждый чтобы счастлив был!
Будьте великодушны,
Позитивны и добродушны,
Взаимной любви и света,
***
Я привет Вам посылаю,
С позитивом и добром.
С днём приветствий поздравляю,
С этим радостным деньком!
Пусть весь мир теплом наполнит,
Этот маленький «Привет».
Яркий, нежный солнца свет.
***
С Днем приветствий поздравляю.
Теплых встреч всегда желаю,
Искренних рукопожатий,
Верных, дружеских объятий.
Чтобы все всегда дарили
Чтоб не злились, а любили.
Жизнь добрее чтоб была!
***
Друг другу «Здравствуй» и «Привет»
Всегда мы говорить должны,
Привычка эта много лет
Присуща для любой страны!
Рукой с улыбкой помахать
Уместно близким и знакомым!
Мы уважение показать
Должны кивком хотя бы скромным!
Ведь нужно вежливыми быть,
Друг другу «здравия желать»,
Улыбки и добро дарить
И все сторицей получать!
***
День приветствий отмечаем,
Этот праздник нужно знать.
И слова, что дарят радость
Непременно уважать.
Это ведь не просто фразы —
Пожелания добра.
И простым порой вы словом
***
Мы приветствуем друг друга
По привычке, каждый день.
Пусть всегда вам в помощь будет
Теплое «Тебе — привет!»
Вы в приветствия вложите
Пожелания добра
Импульс счастья и тепла.
Источник: pozdravok.ru