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Пламенные и жгучие поздравления в День работника налоговой инспекции 21 ноября 2020 года

08:05 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.

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День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год в России 21 ноября

21 ноября 2020 года - День работника налоговой инспекции.

День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год в России 21 ноября. День празднования утвержден Указом Президента России В.В. Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации» от 11 ноября 2000 года. Дата выбрана в соответствии с днем создания самостоятельной Государственной налоговой службы России в 1991 году. До этого она входила в состав Министерства финансов. В 1998 году службу преобразовали в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. История налоговых органов берет свое начало с Петровской эпохи, когда были созданы 12 коллегий, четыре из них заведовали вопросами финансов. На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.

***

Поздравляем очень дружно
Всю налоговую службу,
Желаем всюду успевать,
Конфликтов сложных избегать,
Быть на правильной дороге,
Вовремя собрать налоги,
Наполнять страны бюджет,
Ведь важнее дела нет,

В кошелек к вам чтоб пришли
Евро, доллары, рубли,
Чтоб стабильность и успех
Не иссяк у вас вовек!

***

Привет тебе, налоговик!
О, труд твой истинно велик.
Защита ты для всей страны:

Давно известны и видны,
Раскрыты разные системы,
Аферы, теневые схемы...
В законах дока ты во всех,
Ответственен — и в том успех,
Который честно заслужил,
... ты жизнь свою не зря прожил.
Работать — завтра, а пока...
Ура! С Днем налоговика!

***

Поступления в бюджет
Помогают жить без бед,
Подвести пора итог:
Кто помог собрать налог?
Что же будет со страной
Без профессии такой?

Всю налоговую службу
Нам поздравить очень нужно,
Пожелаем процветанья
И во всех делах старанья,
Чтоб сопутствовал успех,
В общем, с праздником вас всех!

***

Нелегка ваша работа:

Здесь — проверки, там — учеты.
Так позвольте пожелать:
В каждом деле счет свой знать!

Пусть работа в радость будет,
И нигде пусть не убудет.
Проверяйте, процветайте
И везде все успевайте!

***

Сотрудники налоговой, примите поздравленье!
Пусть окружают блага и улыбки вас везде,
Не покидает пусть, конечно же, везенье,
Доходы остаются пусть на высоте.

Пусть дома мир, покой, любовь и счастье
Царят незыблемо в спокойствии всегда.
Пусть стороной идут проблемы и ненастья,
Пусть будет всё у вас по жизни на Ура!

***

Чтобы был любой налог
Полностью оплачен в срок,
Чтобы всякие дельцы
Не упрятали концы,
Чтобы шло все под учет —
Нужен нам такой народ,
Что в налоговой сидит,

Что не спит и только бдит!
Поздравлений он достоин,
Праздник для него устроен.
И вот аккорд итоговый —
С днем органов налоговых!

***

Кто налоги собирает,
А потом нас проверяет,

Тем сегодня поздравленье
За упорство и терпенье!

Пусть у вас все в жизни будет,
И начальство не забудет.
На работе — процветанья,
От любимых — обожанья!

Красоты души и тела,
Чтоб головка не болела,

Чтобы счастья было много,
И к любви вела дорога!

Чтобы радость с вами шла,
Улыбаться помогла,
Чтобы дома, на работе,
Были вы всегда в полете!

***

В день работников службы налоговой

Пожелаю тебе, не тая,
Счастья в дом, всего самого доброго,
Чтоб на службе ценили тебя.

Чтоб работа в руках твоих спорилась,
В коллективе дарили почет,
И зарплата скорее удвоилась
И росла каждый следующий год!

***

У нас в стране законов много —
Мы все должны платить налоги;
Налог с зарплаты, на наследство,
Налог на транспортные средства...

Работа органов важна —
Пусть полнится в стране казна,
Пусть будет профицит в бюджете.
Успехов, счастья и расцвета!

***

Пусть у Вас тоже праздник случится
Очень нужен он занятым людям!
Здесь улыбки должны бы лучиться,
Друг для друга терпимей мы будем!
Разной ваша работа бывает
А порою не очень приятной
Ваше дело не все забывают...

Оно, в общем-то, всем и понятно...
Когда Родина строго нас спросит
... что б спокойно уснуть — заплатили?
Рады, что в декларацию вносим
Убедительно всё и без пыли...

Источник: pozdravok.ru

21 ноября 2020 День работника налоговой инспекции поздравления стихи Владимир Путин Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
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