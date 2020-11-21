Пламенные и жгучие поздравления в День работника налоговой инспекции 21 ноября 2020 года

21 ноября 2020 года - День работника налоговой инспекции.
День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год в России 21 ноября. День празднования утвержден Указом Президента России В.В. Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации» от 11 ноября 2000 года. Дата выбрана в соответствии с днем создания самостоятельной Государственной налоговой службы России в 1991 году. До этого она входила в состав Министерства финансов. В 1998 году службу преобразовали в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. История налоговых органов берет свое начало с Петровской эпохи, когда были созданы 12 коллегий, четыре из них заведовали вопросами финансов. На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.
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Поздравляем очень дружно
Всю налоговую службу,
Желаем всюду успевать,
Конфликтов сложных избегать,
Быть на правильной дороге,
Вовремя собрать налоги,
Наполнять страны бюджет,
Ведь важнее дела нет,
Евро, доллары, рубли,
Чтоб стабильность и успех
Не иссяк у вас вовек!
***
Привет тебе, налоговик!
О, труд твой истинно велик.
Защита ты для всей страны:
Раскрыты разные системы,
Аферы, теневые схемы...
В законах дока ты во всех,
Ответственен — и в том успех,
Который честно заслужил,
... ты жизнь свою не зря прожил.
Работать — завтра, а пока...
***
Поступления в бюджет
Помогают жить без бед,
Подвести пора итог:
Кто помог собрать налог?
Что же будет со страной
Без профессии такой?
Нам поздравить очень нужно,
Пожелаем процветанья
И во всех делах старанья,
Чтоб сопутствовал успех,
В общем, с праздником вас всех!
***
Нелегка ваша работа:
Так позвольте пожелать:
В каждом деле счет свой знать!
Пусть работа в радость будет,
И нигде пусть не убудет.
Проверяйте, процветайте
И везде все успевайте!
***
Сотрудники налоговой, примите поздравленье!
Пусть окружают блага и улыбки вас везде,
Не покидает пусть, конечно же, везенье,
Доходы остаются пусть на высоте.
Пусть дома мир, покой, любовь и счастье
Царят незыблемо в спокойствии всегда.
Пусть стороной идут проблемы и ненастья,
Пусть будет всё у вас по жизни на Ура!
***
Чтобы был любой налог
Полностью оплачен в срок,
Чтобы всякие дельцы
Не упрятали концы,
Чтобы шло все под учет —
Нужен нам такой народ,
Что в налоговой сидит,
Поздравлений он достоин,
Праздник для него устроен.
И вот аккорд итоговый —
С днем органов налоговых!
***
Кто налоги собирает,
А потом нас проверяет,
За упорство и терпенье!
Пусть у вас все в жизни будет,
И начальство не забудет.
На работе — процветанья,
От любимых — обожанья!
Красоты души и тела,
Чтоб головка не болела,
И к любви вела дорога!
Чтобы радость с вами шла,
Улыбаться помогла,
Чтобы дома, на работе,
Были вы всегда в полете!
***
В день работников службы налоговой
Счастья в дом, всего самого доброго,
Чтоб на службе ценили тебя.
Чтоб работа в руках твоих спорилась,
В коллективе дарили почет,
И зарплата скорее удвоилась
И росла каждый следующий год!
***
У нас в стране законов много —
Мы все должны платить налоги;
Налог с зарплаты, на наследство,
Налог на транспортные средства...
Работа органов важна —
Пусть полнится в стране казна,
Пусть будет профицит в бюджете.
Успехов, счастья и расцвета!
***
Пусть у Вас тоже праздник случится
Очень нужен он занятым людям!
Здесь улыбки должны бы лучиться,
Друг для друга терпимей мы будем!
Разной ваша работа бывает
А порою не очень приятной
Ваше дело не все забывают...
Когда Родина строго нас спросит
... что б спокойно уснуть — заплатили?
Рады, что в декларацию вносим
Убедительно всё и без пыли...
Источник: pozdravok.ru