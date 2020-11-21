Пламенные и жгучие поздравления в День работника налоговой инспекции 21 ноября 2020 года

На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.

День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год в России 21 ноября

21 ноября 2020 года - День работника налоговой инспекции.

День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год в России 21 ноября. День празднования утвержден Указом Президента России В.В. Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации» от 11 ноября 2000 года. Дата выбрана в соответствии с днем создания самостоятельной Государственной налоговой службы России в 1991 году. До этого она входила в состав Министерства финансов. В 1998 году службу преобразовали в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. История налоговых органов берет свое начало с Петровской эпохи, когда были созданы 12 коллегий, четыре из них заведовали вопросами финансов. На сегодняшний день за счет содействия в наполнении бюджета Российской Федерации налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране.

***

Поздравляем очень дружно

Всю налоговую службу,

Желаем всюду успевать,

Конфликтов сложных избегать,

Быть на правильной дороге,

Вовремя собрать налоги,

Наполнять страны бюджет,

Ведь важнее дела нет,



В кошелек к вам чтоб пришлиЕвро, доллары, рубли,Чтоб стабильность и успехНе иссяк у вас вовек!

***

Привет тебе, налоговик!

О, труд твой истинно велик.

Защита ты для всей страны:



Давно известны и видны,Раскрыты разные системы,Аферы, теневые схемы...В законах дока ты во всех,Ответственен — и в том успех,Который честно заслужил,... ты жизнь свою не зря прожил.Работать — завтра, а пока...Ура! С Днем налоговика!

***

Поступления в бюджет

Помогают жить без бед,

Подвести пора итог:

Кто помог собрать налог?

Что же будет со страной

Без профессии такой?



Всю налоговую службуНам поздравить очень нужно,Пожелаем процветаньяИ во всех делах старанья,Чтоб сопутствовал успех,В общем, с праздником вас всех!

***

Нелегка ваша работа:



Здесь — проверки, там — учеты.Так позвольте пожелать:В каждом деле счет свой знать!

Пусть работа в радость будет,

И нигде пусть не убудет.

Проверяйте, процветайте

И везде все успевайте!

***

Сотрудники налоговой, примите поздравленье!

Пусть окружают блага и улыбки вас везде,

Не покидает пусть, конечно же, везенье,

Доходы остаются пусть на высоте.

Пусть дома мир, покой, любовь и счастье

Царят незыблемо в спокойствии всегда.

Пусть стороной идут проблемы и ненастья,

Пусть будет всё у вас по жизни на Ура!

***

Чтобы был любой налог

Полностью оплачен в срок,

Чтобы всякие дельцы

Не упрятали концы,

Чтобы шло все под учет —

Нужен нам такой народ,

Что в налоговой сидит,



Что не спит и только бдит!Поздравлений он достоин,Праздник для него устроен.И вот аккорд итоговый —С днем органов налоговых!

***

Кто налоги собирает,

А потом нас проверяет,



Тем сегодня поздравленьеЗа упорство и терпенье!

Пусть у вас все в жизни будет,

И начальство не забудет.

На работе — процветанья,

От любимых — обожанья!

Красоты души и тела,

Чтоб головка не болела,



Чтобы счастья было много,И к любви вела дорога!

Чтобы радость с вами шла,

Улыбаться помогла,

Чтобы дома, на работе,

Были вы всегда в полете!

***

В день работников службы налоговой



Пожелаю тебе, не тая,Счастья в дом, всего самого доброго,Чтоб на службе ценили тебя.

Чтоб работа в руках твоих спорилась,

В коллективе дарили почет,

И зарплата скорее удвоилась

И росла каждый следующий год!

***

У нас в стране законов много —

Мы все должны платить налоги;

Налог с зарплаты, на наследство,

Налог на транспортные средства...

Работа органов важна —

Пусть полнится в стране казна,

Пусть будет профицит в бюджете.

Успехов, счастья и расцвета!

***

Пусть у Вас тоже праздник случится

Очень нужен он занятым людям!

Здесь улыбки должны бы лучиться,

Друг для друга терпимей мы будем!

Разной ваша работа бывает

А порою не очень приятной

Ваше дело не все забывают...



Оно, в общем-то, всем и понятно...Когда Родина строго нас спросит... что б спокойно уснуть — заплатили?Рады, что в декларацию вносимУбедительно всё и без пыли...

Источник: pozdravok.ru