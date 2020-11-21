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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно отведать 21 ноября в важный православный день

07:50 21.11.2020 Фото: pxhere.com
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Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда — начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять.

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В этот день начинались пиры и гуляния, которые затягивались порой на неделю
Сюжет: Православные обряды
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21 ноября 2020 года - Михайлов день.

Дата по старому стилю: 8 ноября.
В этот день отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с нумерологией: ноябрь — девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца — указание на «день осмый», в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако, не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит».

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда — начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять.

Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю — до строгого Филипповского поста.

Именины в этот день
Гавриил, Михаил, Павел, Рафаил

Источник: calend.ru

21 ноября 2020 именины история Михайлов день праздник
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