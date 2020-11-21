Потрясающей красоты поздравления в Михайлов день 21 ноября 2020 года

21 ноября, Михайлов день, имеет в православном календаре ещё одно название — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября, Михайлов день, имеет в православном календаре ещё одно название — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября 2020 года - Михайлов день.

21 ноября, Михайлов день, имеет в православном календаре ещё одно название — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил отцу немой девушки во сне предрек, что дочь его сможет заговорить, напившись воды из целебного источника. После того, как истинность видения подтвердилась, всё семейство окрестилось, и отец девушки воздвиг храм во имя Михаила. Однажды язычники решили уничтожить храм и направили к нему русла двух рек, однако сам Архистратиг Михаил явился и ударом жезла открыл в горе расщелину и направил бурлящий поток туда. Христиане связывают это чудо с именем святого Архипа, который преданно и благочестиво служил в храме, вознося молитвы о его спасении.

Архангел Михаил почитается как защитник душ умерших, он охраняет врата рая и руководит воинством ангелов, охраняющих Закон Божий, ему молятся об исцелении. В этот день на Руси запрещалось работать, было принято устраивать братчины и пиры для примирений.

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,



Пусть праздник счастье принесет!

***

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!



Пускай здоровьечко хранитВсегда Архангел Михаил!

***

Поздравляю с Михайловым днём и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт — горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

***

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,



Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,



Чтобы здоровье было и силы,И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

***

Желаю, чтоб архангел Михаил



Вас от напастей защитил.Пусть ангелы его вас охраняют,Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

***

В этот праздник, день Михайлов,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб поменьше в своей жизни

Обращался ты к врачу.

Пусть тебя твой светлый ангел

От забот убережёт.

И с мечом своей рукою

Все напасти отведёт.

Будь же счастлив, чтобы солнце

Освещало в жизни путь,

А свечу твоей удачи

Не смогло ничто задуть.

***

Пускай принесет Святой Михаил

Много добра и в душу смирение,

Здоровья, как сталь, терпения и сил,



Чтоб радостным было любое мгновение!

Желаю любви настоящей и чистой!

Пусть в сердце царят и уют, и покой,

Пускай в твою душу всегда очень быстро

Счастье течет полноводной рекой!

***

Михайлов день пусть принесет

Улыбки, счастья много-много!



Пусть Михаил от зла спасет,Укажет верную дорогу!

Желаю в праздник лишь добра,

Удачи, радостных мгновений,

Любви взаимной и тепла,

А также новых достижений!

***

Михайлов день уж на пороге,



Стремлюсь поздравить я тебя.Пускай обходят все невзгоды,Пусть навсегда уйдет беда.

Пускай от счастья дом искриться,

Пусть будет радости сполна,

Лишь всё хорошее случится,

А горе — вовсе никогда.

Благополучия желаю



В святой и значимый сей день.Пусть светлое лишь наступает,А хмурое уходит в тень!

***

Прими скорее, Миша, поздравленье!

Пусть именины радость принесут,

Пусть посещает чаще вдохновенье,

Любовь с заботой дома ждут.

Пусть удаются начинания, идеи,

И возрастает пусть всегда доход.

Пусть будет жизнь твоя светлее,

Ну, и конечно же, во всем везет.

Источник: pozdravok.ru