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Общество / Стиль жизни

Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября 2020 года

21:50 21.11.2020 Фото: pxhere.com
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Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей.

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Своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына

22 ноября 2020 года - День сыновей.

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.

День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.

***

Сегодня праздник тех семей,
Кому дал Бог наш сыновей,
Защитников и победителей,
Спасибо вам, родителям!

Пусть будут ваши сыновья
Опорой для семьи всегда,
Пусть радость, гордость вызывают,

И пусть Господь их охраняет.

Пусть будут лишь они блистать,
Не будут в жизни унывать,
Пусть смело к цели направляются,
И пусть у них все получается!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!

***

Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

***

Я поздравляю в день сыновей
Их дорогих и родных матерей,
Горя не ведайте, мирно живите,

Мальчишкам своим на радость цветите!

Пусть подрастают, мужают, крепчают,
А те, кто уж взрослый, напастей не знают,
Желаем, чтоб в семьях царило тепло,
Всегда и во всем бесконечно везло!

***

Растут, взрослеют сыновья.
В них наша радость и мечта.

Пусть будет жизнь для них светла,
Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,
Пусть не встречается им зло,
В душе их будет чистота.
Пусть счастье дарит им судьба!

***

Сыновья — наша гордость, опора,

Драгоценность для каждой семьи.
Пожелаем сыночкам здоровья,
Чтоб уверенно жизнь повели.

Что главнее для мамы, для каждой?
Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.
Ведь сынок — это мамы надежда,
Это жизни надежный гранит!

Пусть же сложится все в вашей жизни,

Будут планы, надежды, друзья.
А счастливым для вас продолжением
Станет сын и родная семья!

***

Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,
За то, что есть ты в мире этом,
Ведут к мечтам пусть сто дорог,
И к счастью выпадут билеты!

***

Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

***

Мальчишки — двигатель семьи,
Ее поддержка и опора!
Пусть добрыми растут людьми,
Пусть будут помогать готовы.

Гордитесь ими, несмотря
Ни на какие их проказы.

Пусть жизнь их ангелы хранят,
Чтоб не взгрустнулось им ни разу.

С прекрасным днем, Днем сыновей,
Я от души вас поздравляю!
Всего хорошего желаю:
Улыбок, счастья, добрых дней!

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя!
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!

***

Любимый сын, тебя я поздравляю,
Ты Богом дан мне и самой судьбой.
Тебе здоровым быть я пожелаю,
Счастливым и любимым, мой родной.

Чтобы ненастья никакие не настигли,
Тебя, сынок, на жизненном пути.
Чтоб был ты смелым и трудолюбивым,
И смог все что захочешь обрести.

Пусть будет много радостных событий,
Твои заветные исполнятся мечты.
Во всем по жизни будь всегда ты лидер,
И к цели ты уверенно своей иди.

Источник: pozdravok.ru

22 ноября 2020 День сыновей дети поздравления стихи сын
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С прекрасным днем, с Днем сыновей!

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