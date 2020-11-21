Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября 2020 года

22 ноября 2020 года - День сыновей.
22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.
День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.
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Сегодня праздник тех семей,
Кому дал Бог наш сыновей,
Защитников и победителей,
Спасибо вам, родителям!
Пусть будут ваши сыновья
Опорой для семьи всегда,
Пусть радость, гордость вызывают,
Пусть будут лишь они блистать,
Не будут в жизни унывать,
Пусть смело к цели направляются,
И пусть у них все получается!
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Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.
Хранить от зла и отводить беду!
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Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!
***
Я поздравляю в день сыновей
Их дорогих и родных матерей,
Горя не ведайте, мирно живите,
Пусть подрастают, мужают, крепчают,
А те, кто уж взрослый, напастей не знают,
Желаем, чтоб в семьях царило тепло,
Всегда и во всем бесконечно везло!
***
Растут, взрослеют сыновья.
В них наша радость и мечта.
Пусть туч не будет никогда.
Пусть будут знать они добро,
Пусть не встречается им зло,
В душе их будет чистота.
Пусть счастье дарит им судьба!
***
Сыновья — наша гордость, опора,
Пожелаем сыночкам здоровья,
Чтоб уверенно жизнь повели.
Что главнее для мамы, для каждой?
Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.
Ведь сынок — это мамы надежда,
Это жизни надежный гранит!
Пусть же сложится все в вашей жизни,
А счастливым для вас продолжением
Станет сын и родная семья!
***
Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.
Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.
Благодарю тебя, сынок,
За то, что есть ты в мире этом,
Ведут к мечтам пусть сто дорог,
И к счастью выпадут билеты!
***
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
***
Мальчишки — двигатель семьи,
Ее поддержка и опора!
Пусть добрыми растут людьми,
Пусть будут помогать готовы.
Гордитесь ими, несмотря
Ни на какие их проказы.
Чтоб не взгрустнулось им ни разу.
С прекрасным днем, Днем сыновей,
Я от души вас поздравляю!
Всего хорошего желаю:
Улыбок, счастья, добрых дней!
***
Сегодня праздник сыновей.
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя!
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!
***
Любимый сын, тебя я поздравляю,
Ты Богом дан мне и самой судьбой.
Тебе здоровым быть я пожелаю,
Счастливым и любимым, мой родной.
Чтобы ненастья никакие не настигли,
Тебя, сынок, на жизненном пути.
Чтоб был ты смелым и трудолюбивым,
И смог все что захочешь обрести.
Пусть будет много радостных событий,
Твои заветные исполнятся мечты.
Во всем по жизни будь всегда ты лидер,
И к цели ты уверенно своей иди.
Источник: pozdravok.ru