Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября 2020 года

Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей.

Своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына

22 ноября 2020 года - День сыновей.

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.

День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.

***

Сегодня праздник тех семей,

Кому дал Бог наш сыновей,

Защитников и победителей,

Спасибо вам, родителям!

Пусть будут ваши сыновья

Опорой для семьи всегда,

Пусть радость, гордость вызывают,



И пусть Господь их охраняет.

Пусть будут лишь они блистать,

Не будут в жизни унывать,

Пусть смело к цели направляются,

И пусть у них все получается!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.



Я знаю точно, ты моя опора.Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.



А я лишь рядом буду находиться,Хранить от зла и отводить беду!

***

Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

***

Я поздравляю в день сыновей

Их дорогих и родных матерей,

Горя не ведайте, мирно живите,



Мальчишкам своим на радость цветите!

Пусть подрастают, мужают, крепчают,

А те, кто уж взрослый, напастей не знают,

Желаем, чтоб в семьях царило тепло,

Всегда и во всем бесконечно везло!

***

Растут, взрослеют сыновья.

В них наша радость и мечта.



Пусть будет жизнь для них светла,Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,

Пусть не встречается им зло,

В душе их будет чистота.

Пусть счастье дарит им судьба!

***

Сыновья — наша гордость, опора,



Драгоценность для каждой семьи.Пожелаем сыночкам здоровья,Чтоб уверенно жизнь повели.

Что главнее для мамы, для каждой?

Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.

Ведь сынок — это мамы надежда,

Это жизни надежный гранит!

Пусть же сложится все в вашей жизни,



Будут планы, надежды, друзья.А счастливым для вас продолжениемСтанет сын и родная семья!

***

Как хорошо, когда есть сын,

От Бога данная награда,

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,

И сердце так тревожно ноет,

Как будто в сыне есть магнит,

Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,

За то, что есть ты в мире этом,

Ведут к мечтам пусть сто дорог,

И к счастью выпадут билеты!

***

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость



И только радость в дом несут.

***

Мальчишки — двигатель семьи,

Ее поддержка и опора!

Пусть добрыми растут людьми,

Пусть будут помогать готовы.

Гордитесь ими, несмотря

Ни на какие их проказы.



Пусть жизнь их ангелы хранят,Чтоб не взгрустнулось им ни разу.

С прекрасным днем, Днем сыновей,

Я от души вас поздравляю!

Всего хорошего желаю:

Улыбок, счастья, добрых дней!

***

Сегодня праздник сыновей.



И это праздник каждой мамы,Ведь нету ничего важней —Чтоб вырос сын, хороший самый.Сыночек, с праздником тебя!Спасибо, что такой хороший,Любимый, вырос у меня,Хоть и бывало в жизни сложно.Желаю в жизни бед не знать,Счастливым самым быть на свете.Еще хочу я пожелать,Такими же чтоб были твои дети!

***

Любимый сын, тебя я поздравляю,

Ты Богом дан мне и самой судьбой.

Тебе здоровым быть я пожелаю,

Счастливым и любимым, мой родной.

Чтобы ненастья никакие не настигли,

Тебя, сынок, на жизненном пути.

Чтоб был ты смелым и трудолюбивым,

И смог все что захочешь обрести.

Пусть будет много радостных событий,

Твои заветные исполнятся мечты.

Во всем по жизни будь всегда ты лидер,

И к цели ты уверенно своей иди.

Источник: pozdravok.ru