Как будут венять водительские права по истечении срока в 2021 году: по-новому

За просроченные права автовладельцу светит штраф в сумме от пяти до 15-ти тысяч рублей.

При подаче заявления на замену прав при себе обязательно нужно иметь оригиналы каждого предоставляемого документа

В конце минувшего года вышло правительственное постановление №1734, изменившее правила получения и замены водительских удостоверений. Обе процедуры стали с того момента намного более простыми, и россияне теперь тратят на них меньше времени.

Законом «О безопасности дорожного движения» регламентирован 10-летний период действия водительских прав. Управлять транспортными средствами водителям в России разрешено непосредственно до последнего дня срока действия удостоверений (включительно). Однако, задумываться о решении вопроса с заменой документов лучше все же заблаговременно, рекомендуют в ГИБДД.

Как наказывают за просроченные водительские права в России?

За просроченные права автовладельцу светит штраф в сумме от пяти до 15-ти тысяч рублей. Однако, водители должны знать, что судебная инстанция вправе наказать за это нарушение не только рублем – законодательство предусматривает также административный арест на срок до 15-ти суток либо обязательные работы (100-200 часов).

Основания для замены прав в 2021 году

Действующее в нашей стране законодательство установило следующие случаи, при которых замена прав является обязательной:

потеря удостоверения (уничтожение, похищение, утеря документа);

повреждение пластика вследствие химического, механического либо иного воздействия;

изменились те или иные персональные данные водителя (даже в том случае, если изменена всего одна буква);

фигурирующая в документе информация перестала быть читабельной;

водитель получил новую категорию;

состояние здоровья автовладельца ухудшилось или улучшилось (в случае, если это имеет какое-то отношение к процессу управления автотранспортом);

наличие отметок ГИБДД;

истек срок действия документа.

Как менять права по истечении срока в 2021 году, и где это можно сделать

Способов замены прав в 2021 году в России – три:

ГИБДД. Главный плюс – оперативность. Если пакет необходимых документов собран полностью, то на прохождение процедуры уйдет не больше трех часов.

Главный плюс – оперативность. Если пакет необходимых документов собран полностью, то на прохождение процедуры уйдет не больше трех часов. МФЦ . Обращайтесь в МФЦ только в том случае, если права, как говорится, «не горят». Рассчитывайте на пару недель, поскольку Ваши документы сначала будут переданы сотрудникам ГИБДД, а затем специалисты МФЦ будут ожидать их обратно.

. Обращайтесь в МФЦ только в том случае, если права, как говорится, «не горят». Рассчитывайте на пару недель, поскольку Ваши документы сначала будут переданы сотрудникам ГИБДД, а затем специалисты МФЦ будут ожидать их обратно. Сайт «Госуслуги». Отличный вариант для тех, кто желает сэкономить на пошлине. Помните: граждане, оформляющие документы в онлайн-режиме, вправе рассчитывать на получение 20-процентной скидки.

Для замены прав необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность водителя;

фотография;

квитанция об оплате госпошлины;

старое водительское удостоверение (если таковое имеется);

медицинская справка;

экзаменационная карточка.

Важный момент! При подаче заявления на замену прав при себе обязательно нужно иметь оригиналы каждого предоставляемого документа. Копии не принимают ни в ГИБДД, ни в МФЦ.

Источник: Пронедра