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Как будут венять водительские права по истечении срока в 2021 году: по-новому

20:00 21.11.2020 Фото: Lark.ru
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За просроченные права автовладельцу светит штраф в сумме от пяти до 15-ти тысяч рублей.

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При подаче заявления на замену прав при себе обязательно нужно иметь оригиналы каждого предоставляемого документа

В конце минувшего года вышло правительственное постановление №1734, изменившее правила получения и замены водительских удостоверений. Обе процедуры стали с того момента намного более простыми, и россияне теперь тратят на них меньше времени.

Законом «О безопасности дорожного движения» регламентирован 10-летний период действия водительских прав. Управлять транспортными средствами водителям в России разрешено непосредственно до последнего дня срока действия удостоверений (включительно). Однако, задумываться о решении вопроса с заменой документов лучше все же заблаговременно, рекомендуют в ГИБДД.

Как наказывают за просроченные водительские права в России?

За просроченные права автовладельцу светит штраф в сумме от пяти до 15-ти тысяч рублей. Однако, водители должны знать, что судебная инстанция вправе наказать за это нарушение не только рублем – законодательство предусматривает также административный арест на срок до 15-ти суток либо обязательные работы (100-200 часов).

Основания для замены прав в 2021 году

Действующее в нашей стране законодательство установило следующие случаи, при которых замена прав является обязательной:

  • потеря удостоверения (уничтожение, похищение, утеря документа);
  • повреждение пластика вследствие химического, механического либо иного воздействия;
  • изменились те или иные персональные данные водителя (даже в том случае, если изменена всего одна буква);
  • фигурирующая в документе информация перестала быть читабельной;
  • водитель получил новую категорию;
  • состояние здоровья автовладельца ухудшилось или улучшилось (в случае, если это имеет какое-то отношение к процессу управления автотранспортом);
  • наличие отметок ГИБДД;
  • истек срок действия документа.

Как менять права по истечении срока в 2021 году, и где это можно сделать

Способов замены прав в 2021 году в России – три:

  • ГИБДД. Главный плюс – оперативность. Если пакет необходимых документов собран полностью, то на прохождение процедуры уйдет не больше трех часов.
  • МФЦ. Обращайтесь в МФЦ только в том случае, если права, как говорится, «не горят». Рассчитывайте на пару недель, поскольку Ваши документы сначала будут переданы сотрудникам ГИБДД, а затем специалисты МФЦ будут ожидать их обратно.
  • Сайт «Госуслуги». Отличный вариант для тех, кто желает сэкономить на пошлине. Помните: граждане, оформляющие документы в онлайн-режиме, вправе рассчитывать на получение 20-процентной скидки.

Для замены прав необходимы следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность водителя;
  • фотография;
  • квитанция об оплате госпошлины;
  • старое водительское удостоверение (если таковое имеется);
  • медицинская справка;
  • экзаменационная карточка.

Важный момент! При подаче заявления на замену прав при себе обязательно нужно иметь оригиналы каждого предоставляемого документа. Копии не принимают ни в ГИБДД, ни в МФЦ.

Источник: Пронедра

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