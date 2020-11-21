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Как изменятся принципы начисления транспортного налога в 2021 году

22:00 21.11.2020 Фото: pxhere
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Транспортный налог распространяется на физические лица и организации. Итоговая сумма зависит от типа транспортного средства, мощности двигателя, цены, других параметров.

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Владельцы автомобилей и других ТС обязаны регулярно отчислять государству определенные суммы

Российское правительство одобрило изменения к транспортному налогу. С 2021 года большинству владельцев ТС не придется подавать декларации. Региональные власти также вносят изменения в списки тех, кто освобождается от уплаты налога.

Владельцы автомобилей и других ТС обязаны регулярно отчислять государству определенные суммы. Транспортный налог распространяется на физические лица и организации. Итоговая сумма зависит от типа транспортного средства, мощности двигателя, цены, других параметров. Важным фактором является и регион проживания (регистрации объекта). Географический фактор может сильно изменить итоговые суммы.

Кто освобождается от уплаты: региональные решения

В августе 2020-го Андрей Барышев, депутат «Единой России», внес на рассмотрение законопроект об отмене транспортного налога. Министерство финансов не поддержало инициативу чиновника. В 2021-м большинство организаций и физических лиц обязаны будут выплатить транспортный налог за 2020-й. Правда, им не придется подавать декларации за этот и последующие периоды. Налоговые службы, согласно приказу № БС-4-21/22311 от 31 октября 2019-го, продолжат принимать отчеты за прошлые годы и уточнения к ним.

Федеральное законодательство не предусматривает общих льгот для плательщиков пошлины. Но, согласно статье №356 НК, соответствующие послабления могут вводить региональные власти. Законодательное Собрание ЯНАО рассматривает проект об отмене транспортного налога для многодетных семей. Он вступит в действие не раньше 2022-го. Соответственно, людям, подпадающим под действие документа, не придется платить налог в 2021-м. Рассмотрение закона назначено на 26 ноября.

Власти Псковской области предлагают ввести льготную ставку для ветеранов боевых действий. Она будет распространяться на одно ТС с двигателем мощностью до 100 л. с. Согласно действующему региональному законодательству, полностью освобождаются от пошлины:

  • инвалиды I-II групп;
  • родители (опекуны) детей-инвалидов с доходом меньше прожиточного минимума;
  • многодетные семьи;
  • солдаты-срочники;
  • компании и ИП, занимающиеся муниципальными перевозками.

Тип льготников и условия начисления налога зависят от субъекта РФ. Территориальные различия в 2021-м сохранятся, но вводится единый срок оплаты – до 1 марта следующего года для организаций. Авансы, согласно ФЗ №325 от 29 сентября 2019-го, должны начисляться до последнего числа идущего за отчетным периодом месяца.

Отличия в таблицах ставок транспортного налога

Пошлина распространяется на большинство самоходных ТС: от мотоциклов до самолетов. Транспортный налог также взимается с буксируемых судов. Но вместо мощности учитывается валовая вместимость. Показатели таблиц ставок транспортного налога зависят от региона. Так, в Башкортостане владельцу маломощного автомобиля (до 100 л. с.) придется платить 25 руб. за лошадиную силу. В Курской области ставка составляет 15 руб. Итоговая сумма зависит от повышающих коэффициентов, вводимых из-за возраста и стоимости автомобиля.

Цифры в региональных таблицах ставок меняются для всех позиций. За снегоход с двигателем до 50 л. с. владельцу придется платить:

  • в Ингушетии – 5 руб./ед.;
  • в Курской обл. – 25 руб./ед.;
  • в Башкортостане – 20 руб./ед.

Показатели могут повторяться. Но стоит ожидать, что при переезде в другой регион налоговое бремя изменится.

Источник: Пронедра

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