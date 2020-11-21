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Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области

10:19 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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Граждане с 50 лет имеют возможность обрести новую специальность, среди наиболее востребованных – инженер, технолог, сварщик, повар, бухгалтер.

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Новосибирцев предпенсионного возраста обучат новым современным профессиям

Жители Новосибирской области предпенсионного возраста приглашаются принять участие в программах по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию – мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Демография». Сейчас проходит набор участников программы на 2021 год.

Проект стартовал в регионе в 2019 году, когда профессиональное обучение прошли 1 454 человека. В текущем году в условиях пандемии часть занятий проходила в дистанционном формате. В онлайн-режиме прошли обучение порядка 500 человек. В 2020 году обучение завершено, всего в этом году в проекте приняли участие 809 граждан предпенсионного возраста. Среди наиболее востребованных специальностей – инженер, технолог, сварщик, повар, бухгалтер.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в ходе обучения граждане предпенсионного возраста получают востребованные в экономике навыки и компетенции для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда. Обучение осуществляется под гарантии работодателей по сохранению занятости и трудоустройству лиц предпенсионного возраста. При этом с 2020 года расширена категория граждан, получающих возможность пройти обучение и повысить свою квалификацию – профессиональное обучение могут пройти не только лица предпенсионного возраста, но и другие жители региона в возрасте 50-ти лет и старше.

В 2020-2024 годах планируется профессиональное обучение более 5 000 жителей региона старше 50 лет, в том числе граждан предпенсионного возраста. На эти цели будет израсходовано 426 млн рублей, в том числе 409 млн рублей из федерального бюджета. Средний период обучения – 3 месяца. Стать участником проекта можно один раз.

В процессе обучения предусмотрена выплата стипендии гражданам в возрасте 50-ти лет и старше, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Кроме того, компенсируется стоимость проезда к месту обучения в другую местность и обратно, выплачиваются суточные в период профессионального обучения. Если участник программы снимает жилье в период переподготовки, повышения квалификации в другой местности, данные расходы также компенсируются.

По вопросам участия в мероприятиях по обучению граждан предпенсионного возраста необходимо обращаться в центры занятости населения региона. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

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