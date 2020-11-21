Что благоустроить в 2022? Голосование проведет мэрия Бердска. В списке - 6 территорий

Рейтинговое интернет-голосование по отбору общественной территории будет проводиться с 7 по 13 декабря 2020 года включительно на официальном сайте администрации города Бердска.

Рейтинговое голосование проведет мэрия Бердска

В Бердске определен перечень из шести общественных территорий, которые выставят на рейтинговое голосование. По итогу голосования определят: на каком участке в первоочередном порядке в 2022 году будет проведено благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска».

Перечень общественных территорий, представленных на голосование

1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;

2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория ул. Рогачева, 1;

5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38

Рейтинговое интернет-голосование по отбору общественной территории будет проводиться с 7 по 13 декабря 2020 года включительно на официальном сайте администрации города Бердска.

Вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил читателям сайта Бердск-Онлайн, что эти общественные территории были определены горожанами еще в 2018 году. Но по итогам рейтингового голосования тогда победил парк. Сейчас снова будет проведен выбор приоритетной для населения территории.

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году. Голосование проводится заранее для того, чтобы составить проект благоустройства. И заложить финансирование в бюджет на 2022 год.