Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года

И вот пришел Михайлов день.
И пусть уйдет из сердца тень.
От всей души тебя я поздравляю.
В деньгах пусть будет хорошо.
И в личной жизни пусть ещё.
Удача будет пусть в делах.
Чтоб люди говорили: «Миша, ах».
Михайлов день настал нежданно,
Закончен свадебный сезон,
Зима уже готовит сани
Ну что, последний, так последний
Осенний праздничный денек.
А дальше уж — зима, метели,
И теплый свечки огонек.
На Михайлов день,
Скорей всех собирайте.
В праздник этот светлый,
Пусть Архангел-Михаил,
Благословит Вас, на весь год.
Желаю крепкого здоровья.
Фортуна пусть не подведет.
На Михайлов день зима приходит,
Осень гонит с нашего двора.
Ветер первые снежинки хороводит
В этот день мы чуда ожидаем,
Исцеленья просим у святого,
Что стоит у врат небесных рая
На стороже Божьего закона.
Этот день пусть будет полон света,
Всех согреет доброты теплом,
Пусть от бед хранят нас в мире этом
Сытный праздник — Михайлов день!
Убирать урожай богатый нам не лень,
Пусть будет и в следующем году
Богатство и достаток каждому,
Пусть не нуждается ни в чем семья
И будут счастливы родные и друзья.
День Михайлов сегодня наступил,
Пусть же добрый Святой Михаил
К нам не будет сейчас слишком строгим.
Принесет всем достаток в дома,
И любовь неземную, и ласку,
Предстоящая эта зима
Нашу жизнь превратила чтоб в сказку.
Михайлов день настал и потому,
Завидуя твоим успехам и уму,
Таким же лишь и остаться и желаю.
Пусть будет в жизни много дней,
Наполненных любовью, счастьем, лаской.
А в голове всё также множество идей,
И жизнь вообще была похожа чтоб на сказку.
Михайлов день сегодня отмечаем,
Сегодня все друг другу мы прощаем,
И приглашаем всех друзей к столу.
Пусть этот день нас всех объединяет,
Пусть укрепляет веру он в душе,
Пусть все желания наши оживают,
И приближают к нашей нас мечте.
Пусть от болезней всяких нас избавит,
Пусть наши мысли к свету он направит,
И станет добрым наш огромный мир.
Михайлов день вновь наступил сегодня,
С чем я и поздравляю, мой любимый друг.
Желаю благ счастливых, ярких сотню,
Чтоб только настоящая любовь была вокруг.
Желаю неба мирного и ясного над головою,
Пусть счастье будет рядышком с тобою,
И много близких и родных людей.
Михайлов день — зима стучится во дворы.
Накинув снега первого седое платье.
Окончены на свадьбах пляски детворы.
Мороз несмело взял в холодные объятья.
Пусть Михаил от стужи, вьюги лютой защитит.
Нас Михаил на добрые дела благословит,
Чтобы потом впустить в ворота золотые рая.
В Михайлов день работать вам не нужно,
А нужно только верой нынче жить,
Чтобы жилось на свете всем нам дружно,
Чтобы Архангел Михаил мог от недуга исцелять.
Сегодня принято нам жизни радоваться бесконечно
Чтоб мир, гармония повсюду бы царила вечно
И райские сады могли бы здесь цвести.
Михайлов день — веселый праздник,
Заботы позабыты вновь,
Манят сегодня без боязни
Смех, развлечения, любовь.
И все равно мы вспоминаем
Ему мы благодарны, зная:
Он веру смог в сердцах зажечь.
Тот, кто несет защиту людям
Своим пылающим мечом,
ТИ нынче, как когда-то, будет
Отпетых грешников бичом.
Пусть бежит нечистая сила,
День Архангела Михаила
Отмечает крещеный люд.
Бог известен своим прощеньем,
И помолится пусть народ:
От болезней и искушений
Михаил нас убережет.
И согласно Божьим законам
И оставим перед иконой
Наши простенькие дары.
Мишка, Миха, Михаил,
Рады друга поздравлять.
День сегодня наступил
Имя Миша восхвалять.
Если угадаешь ребус —
Будет счастье твое вечным
И в делах одна везуха.
Мы тебя так сильно ценим
И, конечно, уважаем.
Шибко любим безгранично,
А порою — обожаем!
В день архангела Михаила
Коли иней показался —
Снега будет прибавляться,
Если сыро и туман —
Быть теплу, тут не обман.
Михаил всех защитит
От болезней и обид,
Искушения отведет,
Всех я Мишек поздравляю,
Быть защитником желаю,
Чтоб всегда за ваши спины
Могли скрыться половины.
Источник: tostun.ru