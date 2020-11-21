21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года

09:51 21.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Михайлов день — это церковный праздник, который официально звучит как Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

% name% title
Поздравления с Михайловым днем на Руси связывали с окончанием всех сельскохозяйственных работ и началом спокойного зимнего периода относительного отдыха

И вот пришел Михайлов день.
И пусть уйдет из сердца тень.
От всей души тебя я поздравляю.

И быть счастливым весь свой век желаю.

В деньгах пусть будет хорошо.
И в личной жизни пусть ещё.
Удача будет пусть в делах.
Чтоб люди говорили: «Миша, ах».

Михайлов день настал нежданно,
Закончен свадебный сезон,
Зима уже готовит сани

И осень прогоняет вон.

Ну что, последний, так последний
Осенний праздничный денек.
А дальше уж — зима, метели,
И теплый свечки огонек.

На Михайлов день,
Скорей всех собирайте.
В праздник этот светлый,

Родных вы поздравляйте.

Пусть Архангел-Михаил,
Благословит Вас, на весь год.
Желаю крепкого здоровья.
Фортуна пусть не подведет.

На Михайлов день зима приходит,
Осень гонит с нашего двора.
Ветер первые снежинки хороводит

И ледок уже хрустит с утра.

В этот день мы чуда ожидаем,
Исцеленья просим у святого,
Что стоит у врат небесных рая
На стороже Божьего закона.

Этот день пусть будет полон света,
Всех согреет доброты теплом,
Пусть от бед хранят нас в мире этом

Ангелы, прикрыв своим крылом.

Сытный праздник — Михайлов день!
Убирать урожай богатый нам не лень,
Пусть будет и в следующем году
Богатство и достаток каждому,
Пусть не нуждается ни в чем семья
И будут счастливы родные и друзья.

День Михайлов сегодня наступил,

Это значит зима на пороге.
Пусть же добрый Святой Михаил
К нам не будет сейчас слишком строгим.

Принесет всем достаток в дома,
И любовь неземную, и ласку,
Предстоящая эта зима
Нашу жизнь превратила чтоб в сказку.

Михайлов день настал и потому,

Тебя от всего сердца поздравляю.
Завидуя твоим успехам и уму,
Таким же лишь и остаться и желаю.

Пусть будет в жизни много дней,
Наполненных любовью, счастьем, лаской.
А в голове всё также множество идей,
И жизнь вообще была похожа чтоб на сказку.

Михайлов день сегодня отмечаем,

И нам работать сегодня ни к чему,
Сегодня все друг другу мы прощаем,
И приглашаем всех друзей к столу.

Пусть этот день нас всех объединяет,
Пусть укрепляет веру он в душе,
Пусть все желания наши оживают,
И приближают к нашей нас мечте.

Пусть от болезней всяких нас избавит,

Пусть исцелит святой нас Михаил.
Пусть наши мысли к свету он направит,
И станет добрым наш огромный мир.

Михайлов день вновь наступил сегодня,
С чем я и поздравляю, мой любимый друг.
Желаю благ счастливых, ярких сотню,
Чтоб только настоящая любовь была вокруг.

Желаю неба мирного и ясного над головою,

Достатка, бодрости и гениальнейших идей.
Пусть счастье будет рядышком с тобою,
И много близких и родных людей.

Михайлов день — зима стучится во дворы.
Накинув снега первого седое платье.
Окончены на свадьбах пляски детворы.
Мороз несмело взял в холодные объятья.

Пусть Михаил от стужи, вьюги лютой защитит.

С небес на землю милость людям посылая.
Нас Михаил на добрые дела благословит,
Чтобы потом впустить в ворота золотые рая.

В Михайлов день работать вам не нужно,
А нужно только верой нынче жить,
Чтобы жилось на свете всем нам дружно,
Чтобы Архангел Михаил мог от недуга исцелять.

Сегодня принято нам жизни радоваться бесконечно

И братчину для примирения провести,
Чтоб мир, гармония повсюду бы царила вечно
И райские сады могли бы здесь цвести.

Михайлов день — веселый праздник,
Заботы позабыты вновь,
Манят сегодня без боязни
Смех, развлечения, любовь.

И все равно мы вспоминаем

Того, кто создан нас беречь,
Ему мы благодарны, зная:
Он веру смог в сердцах зажечь.

Тот, кто несет защиту людям
Своим пылающим мечом,
ТИ нынче, как когда-то, будет
Отпетых грешников бичом.

Пусть бежит нечистая сила,

Сатана убегает, лют:
День Архангела Михаила
Отмечает крещеный люд.

Бог известен своим прощеньем,
И помолится пусть народ:
От болезней и искушений
Михаил нас убережет.

И согласно Божьим законам

Скажем мы слова не хитры,
И оставим перед иконой
Наши простенькие дары.

Мишка, Миха, Михаил,
Рады друга поздравлять.
День сегодня наступил
Имя Миша восхвалять.

Если угадаешь ребус —

То начнется в жизни пруха,
Будет счастье твое вечным
И в делах одна везуха.

Мы тебя так сильно ценим
И, конечно, уважаем.
Шибко любим безгранично,
А порою — обожаем!

В день архангела Михаила

Зима в санях прикатила:
Коли иней показался —
Снега будет прибавляться,
Если сыро и туман —
Быть теплу, тут не обман.
Михаил всех защитит
От болезней и обид,
Искушения отведет,
Всем поможет, не уйдет.
Всех я Мишек поздравляю,
Быть защитником желаю,
Чтоб всегда за ваши спины
Могли скрыться половины.

Источник: tostun.ru

Михаил Архангел Михайлов день поздравления праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Со светлым праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
10:31 21-11-2020
Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области
10:19 21-11-2020
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области
Как правильно проводить душу умершего? 40 дней после смерти
10:10 21-11-2020
Как правильно проводить душу умершего? 40 дней после смерти
Число отравившихся насмерть антисептиком выросло до семи. Они выпили 5-литровую канистру
10:06 21-11-2020
Число отравившихся насмерть антисептиком выросло до семи. Они выпили 5-литровую канистру
Кто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунолог
09:53 21-11-2020
Кто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунолог
Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года
09:51 21-11-2020
Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года
Выгорел полностью Toyota RAV 4 прямо на переезде Автомобилистов в Новосибирской области
09:23 21-11-2020
Выгорел полностью Toyota RAV 4 прямо на переезде Автомобилистов в Новосибирской области
Можно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела Михаила
09:20 21-11-2020
Можно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела Михаила
Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий
09:20 21-11-2020
Привет! Стихи и красивые поздравления 21 ноября 2020 года на Всемирный день приветствий
Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года
08:50 21-11-2020
Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года