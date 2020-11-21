Светлейшие поздравления на Михайлов день 21 ноября 2020 года

Михайлов день — это церковный праздник, который официально звучит как Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Поздравления с Михайловым днем на Руси связывали с окончанием всех сельскохозяйственных работ и началом спокойного зимнего периода относительного отдыха

И вот пришел Михайлов день.

И пусть уйдет из сердца тень.

От всей души тебя я поздравляю.



И быть счастливым весь свой век желаю.

В деньгах пусть будет хорошо.

И в личной жизни пусть ещё.

Удача будет пусть в делах.

Чтоб люди говорили: «Миша, ах».

Михайлов день настал нежданно,

Закончен свадебный сезон,

Зима уже готовит сани



И осень прогоняет вон.

Ну что, последний, так последний

Осенний праздничный денек.

А дальше уж — зима, метели,

И теплый свечки огонек.

На Михайлов день,

Скорей всех собирайте.

В праздник этот светлый,



Родных вы поздравляйте.

Пусть Архангел-Михаил,

Благословит Вас, на весь год.

Желаю крепкого здоровья.

Фортуна пусть не подведет.

На Михайлов день зима приходит,

Осень гонит с нашего двора.

Ветер первые снежинки хороводит



И ледок уже хрустит с утра.

В этот день мы чуда ожидаем,

Исцеленья просим у святого,

Что стоит у врат небесных рая

На стороже Божьего закона.

Этот день пусть будет полон света,

Всех согреет доброты теплом,

Пусть от бед хранят нас в мире этом



Ангелы, прикрыв своим крылом.

Сытный праздник — Михайлов день!

Убирать урожай богатый нам не лень,

Пусть будет и в следующем году

Богатство и достаток каждому,

Пусть не нуждается ни в чем семья

И будут счастливы родные и друзья.

День Михайлов сегодня наступил,



Это значит зима на пороге.Пусть же добрый Святой МихаилК нам не будет сейчас слишком строгим.

Принесет всем достаток в дома,

И любовь неземную, и ласку,

Предстоящая эта зима

Нашу жизнь превратила чтоб в сказку.

Михайлов день настал и потому,



Тебя от всего сердца поздравляю.Завидуя твоим успехам и уму,Таким же лишь и остаться и желаю.

Пусть будет в жизни много дней,

Наполненных любовью, счастьем, лаской.

А в голове всё также множество идей,

И жизнь вообще была похожа чтоб на сказку.

Михайлов день сегодня отмечаем,



И нам работать сегодня ни к чему,Сегодня все друг другу мы прощаем,И приглашаем всех друзей к столу.

Пусть этот день нас всех объединяет,

Пусть укрепляет веру он в душе,

Пусть все желания наши оживают,

И приближают к нашей нас мечте.

Пусть от болезней всяких нас избавит,



Пусть исцелит святой нас Михаил.Пусть наши мысли к свету он направит,И станет добрым наш огромный мир.

Михайлов день вновь наступил сегодня,

С чем я и поздравляю, мой любимый друг.

Желаю благ счастливых, ярких сотню,

Чтоб только настоящая любовь была вокруг.

Желаю неба мирного и ясного над головою,



Достатка, бодрости и гениальнейших идей.Пусть счастье будет рядышком с тобою,И много близких и родных людей.

Михайлов день — зима стучится во дворы.

Накинув снега первого седое платье.

Окончены на свадьбах пляски детворы.

Мороз несмело взял в холодные объятья.

Пусть Михаил от стужи, вьюги лютой защитит.



С небес на землю милость людям посылая.Нас Михаил на добрые дела благословит,Чтобы потом впустить в ворота золотые рая.

В Михайлов день работать вам не нужно,

А нужно только верой нынче жить,

Чтобы жилось на свете всем нам дружно,

Чтобы Архангел Михаил мог от недуга исцелять.

Сегодня принято нам жизни радоваться бесконечно



И братчину для примирения провести,Чтоб мир, гармония повсюду бы царила вечноИ райские сады могли бы здесь цвести.

Михайлов день — веселый праздник,

Заботы позабыты вновь,

Манят сегодня без боязни

Смех, развлечения, любовь.

И все равно мы вспоминаем



Того, кто создан нас беречь,Ему мы благодарны, зная:Он веру смог в сердцах зажечь.

Тот, кто несет защиту людям

Своим пылающим мечом,

ТИ нынче, как когда-то, будет

Отпетых грешников бичом.

Пусть бежит нечистая сила,



Сатана убегает, лют:День Архангела МихаилаОтмечает крещеный люд.

Бог известен своим прощеньем,

И помолится пусть народ:

От болезней и искушений

Михаил нас убережет.

И согласно Божьим законам



Скажем мы слова не хитры,И оставим перед иконойНаши простенькие дары.

Мишка, Миха, Михаил,

Рады друга поздравлять.

День сегодня наступил

Имя Миша восхвалять.

Если угадаешь ребус —



То начнется в жизни пруха,Будет счастье твое вечнымИ в делах одна везуха.

Мы тебя так сильно ценим

И, конечно, уважаем.

Шибко любим безгранично,

А порою — обожаем!

В день архангела Михаила



Зима в санях прикатила:Коли иней показался —Снега будет прибавляться,Если сыро и туман —Быть теплу, тут не обман.Михаил всех защититОт болезней и обид,Искушения отведет,Всем поможет, не уйдет.Всех я Мишек поздравляю,Быть защитником желаю,Чтоб всегда за ваши спиныМогли скрыться половины.

Источник: tostun.ru