"Мы умирали от удушья — это жутко": Добивался приема у врача и доставал лекарства с «колес» заболевший COVID-19 Евгений Балыбин из Бердска. История из первых уст

Даже в самые тяжелые дни болезни бердчанин вел дневник, чтобы потом рассказать всем о том, какой неуправляемый хаос творится в бердской медицине.

Число заразившихся COVID-19 неуклонно растет

Почти ежедневно делал записи, вел своеобразный дневник своего «хождения по мукам», заболевший COVID-19 житель Бердска Евгений Балыбин. Тяжелую болезнь он переживал вместе со своей супругой Светланой. Все, что пришлось им испытать, с какими проблемами столкнуться, он решил поведать жителям Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 ноября Евгений Леопольдович, чувствует они себя до сих пор плохо — уже не умирают, но здоровья пока нет.

-Самый страшный день — когда нам не хватало воздуха, мы боялись умереть от задыхания, это было жутко. Когда нельзя было сделать вообще никакого движения. Воздух отключался, сатурация была 89-87%, глубокая гипоксия, - отметил Евгений Леопольдович.

Читайте историю болезни, историю борьбы за жизнь супругов Балыбиных.

Симптомы налицо

Заболели утром 31октября 2020 года, суббота. Налицо у всей семьи симптомы вирусного заболевания — фебрильная температура, слабость, ломота в костях, головные боли. Надеялись, что просто простуда. Попытались вызвать врача на дом. По телефонам, которые опубликовал «Курьер. Среда. Бердск»: 838341 21881. В субботу и воскресенье телефон не работал. В воскресенье начали принимать противовирусный препарат римантадин. От головных болей — цитрамон. В понедельник 2 ноября с примерно 10-й попытки, часов в 14.00 дозвониться удалось.

То ли Иванов, то ли Сидоров

Ответила девушка Екатерина, оператор кол-центра. Около 14 минут оформляла заявку на вызов врача на дом. Записала ФИО, адрес, причину обращения, температуру. При этом постоянно комментировала свои действия и действия звонящего, давала им оценку, возвращалась к пройденному материалу, пыталась иронизировать. Иногда слышно, как тычет в клавиатуру одним пальцем. Но ощущалось это так, что девушка не клавиатуру использует, а выбивает данные на скрижалях. Причём на них же перебивает по-новой ошибочно записанное. Хмыкала, удивлялась чему-то своему, девичьему, многократно переспрашивала свои вопросы, сама себя перебивала, сетовала на то, что вот никто же не виноват, что карточка заведена на Иванова, а я как на грех оказался чуть ли не Сидоровым, поэтому она даже и не знает, как ей в данной ситуации быть. И много других крайне бестолковых вещей пришлось услышать при общении. Для справки — у меня бы заполнение электронной карточки с аналогичными данными заняло бы не более 30 секунд. И я уже пожилой гражданин, не работник специализированной службы. Но 14 минут!!! работник кол-центра заполнял карточку!!! От неё же узнал, что если врач не придёт на вызов, то нужно опять с девушкой общаться. Врач не пришёл.

День четвёртый. 3 ноября 2020 года

Позвонил в кол-центр, повторил вызов врача. Пообщался уже с другой девушкой, вполне адекватной. Но это не помогло, врач не пришёл. Понял, что и не придёт никогда и стал принимать меры для спасения своей семьи и себя лично.

День пятый. 4 ноября 2020. Поняли, что врач не придет

Состояние здоровья по субъективным признакам ухудшилось у меня, у Светы осталось на уровне начала заболевания. Поняли, что врач не придёт. Между тем почувствовали угрозу жизни из-за нарушения состояния здоровья. Нужно что-то делать, но что?

Спасение больных — дело самих больных

Обзвонил друзей. Старый друг, который всю жизнь связан был с медициной и очень плотно занимался своим здоровьем самостоятельно, дал такой совет: «Езжайте с женой в городскую клиническую инфекционную больницу на ул. Семьи Шамшиных, 40 (т.218-17-87). С вещами. И не уходите, пока не госпитализируют. Лично я так поступил, и моя жена через несколько дней так же в эту же больничку попала. Она лучшая». Нам совет бывалого не подошёл по причине наличия на попечении 10 душ беспомощных существ. Так как без медицинской помощи оставались уже пятый день с начала заболевания, а самочувствие ухудшалось, началась паника. Температура у обоих поднялась под 40º. Но направление поиска решения проблемы примерно наметился. Начал обзванивать все больницы подряд с целью выяснить, где же возможно попасть на приём к врачу, получить необходимую схему амбулаторного лечения. Начал, естественно, с коммерческих медучреждений. Оказалось, что с температурными больными негосударственные медицинские учреждения в Бердске не работают. Методом экстраполяции сделал вывод, что и коммерсанты в медицине Новосибирска нам так же не помогут, и прекратил поиски в этом направлении.

Суровый взгляд в больнице на ул. Попова

Сосредоточился на муниципальных учреждениях Бердска. Обзвонил все. Вопрос один: что нам делать в ситуации невозможности вызвать врача на дом и запрете при подозрении на коронавирус идти в поликлинику? Вменяемый ответ получил только от дежурного врача инфекционной больницы на ул. Боровой Светланы Лутовой. Как оказалось, она прибыла на усиление бердской медслужбы из новосибирского Академгородка. Информация от неё такая. Все пациентыс вашими симптомами принимаются специальной больничкой на ул.Попова. Езжайте туда, если по каким-то причинам не получится, то я вас посмотрю и назначу схему (вариант №2). Мы так и сделали. Приехали в приёмный покой больнички на Попова. На стандартное пожелание здравствовать, женщина на приёме не подняла головы от бумаг. Думали, что не слышит. Деликатно постучались в окошко. Женщина подняла на нас суровый взгляд и опустила его в бумаги. Всё. Крайне расстроенные и несколько удивлённые начали собирать информацию у окружающих. Несколько человек, сидящие в холле приёмной сообщили, что они с той же целью пришли, что и мы. Приём врачом ведётся. Кем и как они не знают. Видят только, что принимают со "скорой". Сидят долго. Сколько ещё будут сидеть и результатов ожидания, не знают. Фактически, люди с той же степенью информированности, что и мы.

Добрый врач Светлана Лутова и диагноз «коронавирус»

Так как не возможно находиться в состоянии неопределённости, отработали вариант №2 — поехали в инфекционную больничку на Боровой к прекрасному отзывчивому человеку Светлане Лутовой. Осмотр показал, что состояние (здоровья) средней степени тяжести, по клиническим признакам у меня воспаление лёгких. У жены осмотр воспаления не выявил. Сатурация у меня 89%, у жены 91%, что говорит о гипоксии. У обоих для подтверждения своего предположительного диагноза врач произвела забор крови на анализ и направила меня на компьютерную томографию лёгких. Анализ крови был готов через 40 минут. Осмотр томограммы врачом-реаниматологом бэмзовской больницы диагноз подтвердил. Изучение результатов анализа крови выявило наличие коронавирусной инфекции. Исходя из этих данных, врач рекомендовала нам схему лечения. Мы с высочайшей благодарностью к этому отзывчивому и благородному человеку откланялись и направили дальнейшие усилия на поиск лекарств для лечения.

Лекарство с «колес»

Поиск лекарств оказался самостоятельной не очевидно выполнимой задачей. С наскока «просто так», методом посещения аптеки, купить нужные лекарства не удалось. Свободно в академовской торгушке купили пульсоксиметр за 5756 рублей для постоянного контроля сатурации кислорода в крови. Это один из главных показателей, сколько ещё можешь самостоятельно дышать без искусственной вентиляции лёгких. Но с покупкой лекарств для лечения воспаления лёгких решать пришлось опять с привлечением друзей и родственников - фармацевтов. Выглядело это так. Обращение к родственнику-провизору Вере Игумновой обеспечило часть требуемого, обеспечило договорённость о покупке нужного в Новосибирке на ул.Есенина и дало информацию,что аптеки пустые, нужные нам лекарства поступают в малых количествах, продаются «с колёс».

Нужно искать. Хорошо. Задействованный друг, родственница жены Инга Крекнина, посредством специализированного сайта занимался поиском аптек, где есть по данным сайта эти лекарства и обзванивал их все. В большинстве случаев информация на сайте стремительно устаревала, созвон с аптекой не подтверждал наличие лекарства. В том случае если он подтверждался мы с женой, держа связь с нашим личным добровольным диспетчером в режиме онлайн, оперативно двигались в указанную аптеку. Диспетчером со стороны водителя (меня), держащей связь с внешним диспетчером, была жена. Таким образом задействованы были аптеки в Бердске, Советском районе Новосибирска и на ул. Есенина. До закрытия аптек на ул.Есенина приехать не успели, возможностей, с учётом диагностированного состояния здоровья средней степени тяжести. Так закончился день пятый.

День шестой. Или что же не так с нашей системой здравоохранения

Температура у обоих держится более 39º. С утра оформил для себя настоящий отчёт. Обдумал, как продолжать лечение и поиск недостающего лекарства. Решил

поделиться своим опытом с обществом посредством «Одноклассников» и прессы. День пятый стал днём достижения поставленной цели — начать лечение. Почему лечение начато не в первый день заболевания семьи? Думается, что факторов два. Первый — это отсутствие здравоохранения в Бердске как системы из-за отвратительного руководства здравоохранением. По моему внутреннему убеждению, полного отсутствия руководства здравоохранением. Второй фактор —конечно, это эпидемия. Соединившись, оба эти фактора привели к тому, что в штатном порядке гражданам получить медицинскую помощь в связи с коронавирусом не представляется возможным. При этом под штатным, обычным, системным порядком я понимаю вызов по телефону врача на дом к больному с температурой, визит врача, осмотр больного на дому, оказание при необходимости срочной помощи, назначение необходимых лабораторных и инструментальных обследований, по результатам обследований назначение схемы амбулаторного лечения (или госпитализация в экстренных случаях). Но у нас штатный, обычный порядок не работает. Более того, по результатам анализа обстановки в результате опроса своих друзей, неизбежно следует вывод, что штатного порядка не существует. Опрошенные, кто пытался получить медицинскую помощь, говорят, что врач не идёт по вызову, скорая не едет. С различными незначительными вариациями. Каждый решает вопрос здоровья в меру своих возможностей и способностей. Налицо коллапс здравоохранения. Полагаю, что именно наличие системы здравоохранения в период эпидемий не допускает возникновения чрезвычайной ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. А подмена системы здравоохранения вялотекущей околомедицинской деятельностью руководителей нашего здравоохранения неизбежно приводит к

коллапсу ранее сложившейся правильной системы.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что более года у нас новый главврач — Алла Дробинская. Здравоохранение, по наблюдениям жителей Бердска, за период работы Дробинской стало значительно хуже. Комиссия по здравоохранению бердской городской общественной палаты неоднократно пыталась наладить хоть какую-то связь то же с членом этой же палаты — Аллой Дробинской. Ни одна попытка войти в контакт, ни письменно, ни устно, не увенчалась успехом. Член общественной палаты общественник Дробинская ясно дала понять, что она не желает знать обращавшихся к ней общественников, а тем более отвечать на различные вопросы и предложения. Не в этом ли высокомерии кроется причина провала работы главврача? Или вопрос в том, считает ли главврач целью своей работы обеспечение стабильно-хорошей медицинской помощи населению, или она ставит себе другие задачи?

День седьмой — прибегайте как-нибудь

Приехали в бэмзовскую больницу за результатами КТ. Отстояли в большой очереди более часа (с температурой). Результатов не выдали. Сказали прибегать как-нибудь.

День девятый. Вне системы

Как нам велели, приехали повторно за результатом КТ в бемзовскую больницу. Результат не выдали, причину не объяснили. Ранее через госуслуги я записался на приём к участковому врачу Л.И. Рычковой. На 9 ноября 2020. Жене записаться не удалось, запись прекратилась по непонятным причинам. Мы с женой пока даже не попали в систему, где нас зарегистрировали больными. Пока для общества мы здоровы и для окружающих угрозы

распространения заразы не несём! В назначенное время после неудачи с КТ приехали на

Островского, 53, в поликлинику. Наша запись пропала, т. к. врач, наша любимая и родная

Людмила Ивановна Рычкова заболела. Полтора часа стояли на сквозняке в регистратуру. Регистратор требовала с нас паспорт, полисы страхования, подтверждения анализа ковид, результатов КТ, говорила, что мы должны это всё предоставить в регистратуру. Путала мозг, насильно лезла в ненужный эмоциональный контакт, не понимала, что и зачем она это говорит. На прямой вопрос, как попасть к врачу, некоторое время порассуждала о нашем неопределённом долге перед неизвестними лицами и вдруг, между делом, полагаю, случайно, выдала информацию, что в сложившейся ситуации нам нужно обратиться к завполиклиникой. Только эта информация представляла для нас интерес, но никак не бурно-эмоциональная, бестолковая, не нужная деятельность с неизвестной целью зачем-то артистично развёрнутая перед нами в регистратуре.

Итог - минут восемь ненужного контакта с неизвестной целью, и 3 секунды на получение нужной информации — нам нужно к завполиклиникой. После часа ожидания попали на приём к молодому заведующему Сергею Крапивникову. Результат приёма: подтверждена схема лечения, дано указание и далее так же лечиться. Жене дано направление на КТ 11 ноября. Мне на КТ 13ноября. Когда прибыть на очередной приём, рекомендации не получили. Ни на анализ крови, ни на анализ на ковид направления не получили. Поняли приём так, что можем прийти, когда проявим инициативу. Между тем, через госуслуги запись стала невозможна. Полагаю что из-за болезни нашего участкового врача. От Крапивникова получили информацию, что вероятность вызова врача на дом равна нулю, так как на 29 участков в Бердске 4 врача. Вызывать врача можно даже не пытаться.

День 11. Страх смерти

Температуры на данный день нет ни у меня, ни у жены. Наоборот, понижена до 35 (по показаниям электронного градусника, ртутных термометров в продаже нет).

Жуткая одышка (задыхание), кашель, невозможно даже нагнуться, либо какое-либо иное усилие сделать, обычное. Сатурация упала до 87 %. У жены 91%. Любое резкое движение вызывает приступы удушья, страх смерти от удушения. Возил жену на компьютерную томографию лёгких. Сорок минут сидели в очереди. Очередь удивительно маленькая, тихая и покорная. Туда-сюда проходят в ординаторскую врачи. Наконец активная больная зашла в ординаторскую и получила информацию, что аппарат не работает. Почему нам не сказали?!!! Почему объявление не повесили?!!! Так вы же его сфотографируете и в газету пошлёте. А техник из области едет смотреть аппарат. Так на КТ и не попали. В связи с тем, что сил не было, до 13 ноября тихо лечились дома по схеме, выданной академовским врачом Светланой Лутовой . Но пора как-то попасть на приём к врачу, корректировать лечение. Но до этого необходимо пройти КТ. Но как?!

День 14. В поисках кислорода

Наконец, смогли попасть на компьютерную томографию лёгких. Результат обещали только через четыре дня. Есть сомнение в ценности такого отдалённого от самого измерения результата. Ведь через четыре дня картина в лёгких будет совсем иная. Пока условно

считаем, что состояние лёгких то же, что и по результатам первичного обследования на пятый день заболевания — двусторонняя пневмония с 25 % поражения лёгких. А идёт на дворе 14 день болезни. По субъективным ощущениям с лёгкими всё гораздо хуже, чем при исследовании 4 ноября. Тогда ещё так не задыхался. Объективно данные сатурации подтверждают ухудшение состояния лёгких. Все дни болезни интенсивно лечились антибиотиками (цефабол, кларитромицин), глюкокортикостероидами (дексаметазон),

противовирусными препаратами (йодантипирин, римантадин), принимали витамины, народные средства включены в схему лечения — прополис, настойка ульевой моли, мёд (друг-пасечник), хрен. Самостоятельных сил хватало только на то, что бы ставить друг другу с женой уколы и вести график приёма лекарств.

Лекарства и пищу помогали доставать друзья, родственники, без них мы бы не смогли сделать ровным счётом ничего из-за беспомощного состояния во время болезни. Единственное, что несмогли нам обеспечить друзья (хотя и сильно старались) — это заправить баллон медицинским кислородом для подключения дыхательной маски. Когда с дыханием совсем плохо было. Но в Новосибирске, оказывается, только одно место есть, где можно купить медицинский кислород, но на момент обращения друзьям было отказано по той причине, что кислородом эта организация снабжает исключительно лечебные учреждения. Технический — сколько угодно. Медицинский — не-а. Вообще медицинский кислород и технический — они одинаковые, естественно. Разница в том, что при заправке медицинского баллона используется на компрессоре фильтр, исключающий попадание паров масла при работе компрессора в баллон с кислородом. При заправке технического баллона фильтр не нужен. Для сварки не принципиально, есть пары масла, или нет.

Так что производить сварочные работы медицинским кислородом можно, а вот дышать



техническим — нет. Представляется необходимым всё же признать кислород жизненнонеобходимым при лечении пневмонии и решать вопрос свободного доступа к нему людей, которые самостоятельно борются, как мы, за свою жизнь. Думается, что можно было бы избежать некоторого количества смертей из-за невовремя оказанной медицинской помощи.

День 15. Переломный

Переломный день в течении болезни. В семье температуры нет, потихоньку уходит одышка. Не совсем, но страха смерти уже нет, появились силы готовить и принимать пищу. Сбросили я 7, жена 5 кг живой массы. Но это, как раз положительный момент.

Самостоятельно выехали за шприцами и необходимыми гепатопротекторами в аптеку и

продуктами в магазин. Благо, что быт в плане передвижения организован практически идеально — с порога дома в гараж к машине, сел и поехал. Посещение аптеки и магазина крайне утомило, но принесло радость движения и осознание счастья от самой возможности жить и дышать.

День 18

Со здоровьем всё нормализовалось (субъективно). Осталась слабость,



небольшая одышка. Сатурация поднималась иногда до 96 %, что совсем не плохо. Данный показатель расценили так, что лёгкие входят в норму, прямой угрозы жизни нет. Всё это время продолжали лечение по полной программе. Сегодня должны быть готовы результаты КТ. С результатами будем думать как попасть на приём к врачу. Скорей всего пойдём к нашей академовской отзывчивой спасительнице. Результаты КТ получить в этот день не удалось. Врач в ординаторской бэмзовской больницы включил строгости — выдача результата с 9:00 до 11:00. Мы приехали в 11:30, поэтому в выдаче результатов нам отказали.

Волшебница Бадальян

Попали на приём к свекрови нашей спасительницы — Людмиле Бадальян.

Милейшая женщина, первоклассный специалист. Поругала сноху, что приучила пациентов к ней ходить, возмущалась тем, что мы не сдали анализы на ковид, с кем-то ругалась из-нас по телефону так, что нам искитимские знакомые говорили, что они всё слышали. В итоге мы были внимательно осмотрены, нам было скорректировано лечение, назначены анализы крови, устроен вызов фельдшера на дом для выписки больничных листов, вызвана ковидная бригада на дом для забора мазков на ковид. В общем, сделано всё, что должен делать врач для пациента.

Воодушевлённые и благодарные судьбе за то, что в очередной раз встретили чуткого порядочного человека и прекрасного специалиста, отправились домой ждать ковид-бригаду. На следующий день прибыла фельдшер для устройства больничных листов, потом прибыла фельдшер, забрала мазки на ковид. Впечатление, что волшебница Бадальян качнула маятник системы, и онапроявила признаки своего существования! Всё, с этого дня мы считаем себя в безопасности по причинам улучшения здоровья, наличия скорректированного лечения, попаданием наконец-то на учёт как вообще болеющие. Тема смерти для нас на сегодняшний день закрыта.

Простились с другом

Вечером в 20:00 узнали, что умер друг — Елисеев Сергей Валентинович. Умер на остановке общественного транспорта от инсульта. Мир стал не такой красочный, скорбим, 19 ноября, соблюдая все меры предосторожности для исключения заражения окружающих, простились с ушедшим товарищем, с которым дружили более 20 лет.

Результаты томографии получены 19 ноября, через семь дней после обследования.



Результат: у меня 50% поражения лёгких, у жены 25%. Это при почти вовремя начатоминтенсивном лечении. Были на грани жизни и смерти.

Социально-страшненькие выводы

Какой я сделал вывод из нашей истории болезни? Выводы социально-страшненькие.

Первый. Всё зависит от желания жить, наличия минимального остатка жизненных сил, а

главное — родственники, друзья, неравнодушные люди, благоприятное стечение других

обстоятельств, собственный стиль жизни до заболевания. Наша семья привержена здоровому образу жизни. Кроме регулярных занятий спортом. Не получается спортом заниматься — только общая активность, которой привержены, и получается у нас это естественно и непринуждённо.

Считаем себя активными людьми с активной жизненной позицией. Диван и и пассивный отдых имеет место быть примерно раз-два в месяц после интенсивной работы на личной службе, занятий общественной и благотворительной деятельностью. Это когда находу от усталости упал. То есть, весь наш образ жизни, по моему мнению, способствовал преодолению болезни и недопущению фатального финала.

Второй. Здравоохранение как система в Бердске отсутствует. Из чего сделал вывод?

Только факты. Два раза в начальный этап заболевания нашей семьи мы пытались вызвать врача на дом. Сложности возникли на первых этапах контакта с кол-центром поликлиники, номер которого был опубликован в уважаемом издании "Курьер. Среда. Бердск" (или не поликлиники, узнать не удалось).

Регистратура при посещении поликлиники несёт бред, который нет сил слушать.

Вызвать врача на дом не представляет никакой возможности даже с симптомами COVID.

Получить консультацию врача иным способом практически невозможно. На 29 участка 4

врача. Это значит, что врачей нет.

Пройти исследование - компьютерную томографию лёгких очень сложно. Аппарат в одно

посещение не работал, информации о том, когда заработает, получить не удалось. Соседний рентген-аппарат не работал уже длительное время, что следовало из наблюдаемого объявления.

Получить результаты КТ очень сложно. И делается описание несколько дней. Но тогда

картина уже другая и логично, что при получении результатов нужно делать КТ непременно, чтобы была возможность сравнить результаты в динамике. Но об этом речи и быть не может по вышеописанным причинам. При опоздании на назначенное время результаты не выдаются. Ну это вопрос дисциплины, если бы входило в систему, то было бы правильно.

Перманентная неопределённость с результатами лечения. Нужно ли продолжать, нужна ли та же интенсивность лечения, нужно ли исключать какие-либо лекарства, уменьшать дозировку по мере выздоровления? На эти вопросы должен ответить врач, которого нет.

Сложности возникли с рецептом на лекарства. При всей дикой сложности поиска лекарств, нужны ещё на них рецепты, получить которые не представляется возможным в связи с невозможностью встать на учёт к участковому врачу как заболевший. Для отсутствующего здравоохранения заболевший тоже отсутствует.

Отсутствие длительное время плановых операций по медицинским показаниям, например по поводу возможной онкологии. Просто отказано в назначенной операции. Причина, озвученная местным хирургом — чрезвычайное положение. Я об этом писал.

Сложность с добычей лекарства в аптеках. Их нет. Что положительно — имеется единая

аптечная база наличия лекарств. Это даёт направление поиска для созвона с аптекой, где указано наличие этого лекарства. Но не факт что оно будет, пока за ним едешь на другой конец Новосибирска. Добавлю, что все жизненно важные лекарства куплены в Новосибирске. В Бердске удалось найти один раз необходимый аналог цефабола стоимостью 280 руб. за флакон. Их нужно на нас двоих 4 штуки в день. На 15 дней болезни 4х15=60 штук, итого 16800 рублей. И это только одно лекарство, а их нужно несколько разных, в т.ч. не относящихся к жизненно необходимыми. Друзья купили в Новосибирске в 3,5 раза дешевле.

Самое главное, вредное, способствующее распространению заразы — это вынужденные



неоднократные, многочисленные личные контакты в различных медучреждениях с очевидными признаками ковид — температура, воспаление лёгких. Контактов за время болезни получилось сотни. Все в очередях медучреждений! Это самое огромное безобразие, рассадник ковид!

Сознательное отсутствие предупреждения контактов ковид. Наше здравоохранение считает нормальным ковидную давку в коридорах, где и больные и относительно пока здоровые. Критерий один — можешь стоять на ногах — стой в очередях. Как не понять, что такое отношение преступно, инфекция очень опасна! Смысл носить маску в транспорте, где контакт с 7 людьми, а в поликлинниках контактёров тысячи. Вот он источник, вот она - главная опасность!

Все перечисленные факты я однозначно расцениваю, как отказ от оказания медицинской

помощи заболевшим и как полное отсутствие системы здравоохранения в Бердске. Именно системы. При том, что необходимая структура создана и функционирует сама по себе ещё со времён советской власти. Есть структура, есть здания, оборудование, есть грамотные, порядочные и неравнодушные люди, врачи и иной медперсонал, посвятившие себя медицине. Но всё это благословенное богатство свалено в неуправляемый хаос. Причём за последний год всё намного хуже.