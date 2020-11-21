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21 ноября именины по церковному календарю

07:10 21.11.2020 Фото: cliparti
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По церковному православному календарю 21 ноября отмечается 6 именин: 4 мужских и 2 женских.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день

21 ноября именины отмечают

Мужчины

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Рафаэль от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»

Женщины

Марта западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
Марфа от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
день ангела именинники именины церковный календарь
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