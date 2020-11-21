21 ноября именины по церковному календарю

21 ноября именины отмечают
Мужчины
|Гавриил
|от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Рафаэль
|от древнееврейского имени Рефаэль - «Бог исцелил»
Женщины
|Марта
|западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
|Марфа
|от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»