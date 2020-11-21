Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет

Как считают следователи, между сыном и родителями произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ножом отцу и матери. А потом отчленил голову матери с помощью мачете.

В Самарской области мужчина отрезал голову матери мачете

В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в убийстве собственных родителей. Все произошло прям в квартире одного из домов Самары. Как считают следователи, между мужчиной и родителями произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ножом отцу и матери - не менее 10 ударов каждому. А потом он просто отрезал голову матери с помощью мачете.

Потерпевшие скончались на месте преступления. Убийца уехал в Петербург, где его и задержали сотрудники полиции. 4 сентября его доставили обратно в Самару.

Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой у него нашли психическое расстройство. Он нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер.