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Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет

10:31 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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Как считают следователи, между сыном и родителями произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ножом отцу и матери. А потом отчленил голову матери с помощью мачете.

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В Самарской области мужчина отрезал голову матери мачете

В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в убийстве собственных родителей. Все произошло прям в квартире одного из домов Самары. Как считают следователи, между мужчиной и родителями произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ножом отцу и матери - не менее 10 ударов каждому. А потом он просто отрезал голову матери с помощью мачете.

Потерпевшие скончались на месте преступления. Убийца уехал в Петербург, где его и задержали сотрудники полиции. 4 сентября его доставили обратно в Самару.

Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой у него нашли психическое расстройство. Он нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер.

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