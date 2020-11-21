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Как женщине уйти на пенсию в 25 лет и раньше? Рожайте, россиянки

11:51 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию, заявляет общественник, автор инициативы. Но важно не лишать женщину возможности работать после ухода на заслуженный отдых.

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Женщин предложили отпускать на пенсию после рождения третьего ребёнка

Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребёнка. Как отметил в беседе с NEWS.ru автор инициативы, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, такая мера позволит улучшить демографию в стране.

-Для демографии было бы правильно, если бы это было так. Пенсия носит достаточно условный характер. Если бы женщина начинала её получать после рождения третьего ребёнка, это была бы серьёзная помощь. Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей. Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности — у нас критическая ситуация с демографией, — пояснил общественник.

Он добавил, что важно не лишать женщину возможности работать в случае назначения такой пенсии. Причём после рождения каждого последующего ребёнка должен применяться повышающий коэффициент. Если россиянка достигнет возраста пенсии по старости, то она должна получать обе выплаты, уверен Чесноков.

выплаты пенсии работать россиянки Сергей Чесноков
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