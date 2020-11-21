Молитва Архангелу Михаилу об усопших 21 ноября 2020 года. В чем помогают молитвы архангелу Михаилу?

В христианской вере архистратиг считается предводителем ангельского войска

Ангел Михаил является одним из приближенных к Господу святых. Он считается высшим ангелом, который оказывает помощь в делах мирских. Во многих религиях упоминается он в разных образах и лицах, но почитаем он многими. В христианской вере архистратиг считается предводителем ангельского войска. Выступает он в качестве защитника всех людей в земном и небесном мире. И одними из самых распространенных являются молитвы архангелу Михаилу об усопших.

Дни памяти: 19 сентября – Воспоминание чуда в Хо́нех;

21 ноября – Собор

История восхождения ангела Михаила

Ангел Михаил стал по правую руку от Господа после своих подвигов. По преданию, он сражался с самим сатаной, который был повержен и отправлен на землю. А есть история, когда светлый ангел решил пошатнуть людскую веру в Господа, но именно Михаил с ангельским войском победил предателя.

В народе считается, что не всегда Михаил находится в небесах. В дни памяти, 19 сентября и 21 ноября, святой стоит возле реки в огне. Опускает он свое крыло в воду и огонь этот на время затухает. Именно тогда молитвы архангелу Михаилу об усопших имеют чудодейственную силу. Считается, что благодаря таким молитвам Бог прощает многие грехи и забирает души из ада, давая им вечную жизнь в раю.

Но на самом деле такого церковного учения нет!

В чем помогают молитвы архангелу Михаилу?

Всегда молитвы архангелу Михаилу об усопших близких читаются перед образом святого. Православные зачитывают святые тексты, чтобы душа усопшего обрела покой. Кроме молитвенных чтений верующие заказывают панихиды и молебны. Просить об усопших можно в храме, так и дома. Произносить их имена нужно те, которые им были даны во время таинства Крещения. В первые 40 дней молитва за умерших архангелу Михаилу читается ежедневно, чтобы душа успокоилась. В этот промежуток времени над душой усопшего проводится Верховный суд. На земле могут помочь дать ей успокоения. Также нужно совершить следующие действия:

Заказать в храме панихиду. Обычно это происходит три раза в год: в день смерти, в день рождения и в день ангела умершего.

Заказать сорокоусты в церкви.

Текст молитвы Архангелу Михаилу об усопших

В народе читается следующая молитва:

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатых первый княже и воеводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях — тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящагося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою. О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь. О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя рек), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя ), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Cвятый Архангеле Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших…) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи.

Источник: omolitvah.ru