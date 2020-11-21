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Бушует COVID-19 в Бердске: Число заразившихся за сутки на 21 ноября поражает

13:50 21.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь насчитывается 740 случаев коронавируса среди бердчан, сообщили в оперативном штабе. Прирост за неделю составил 84.

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Число заразившихся ковидом в Бердске все еще выше количества вылечившихся
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Бушует COVID-19 в Бердске: Число заразившихся за сутки на 21 ноября поражаетСамый заразный день при коронавирусе назвали в РоспотребнадзореЕщё 580 новостей

По данным оперативного штаба, на 21 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1236 жителей города. Из них 41 ребенок.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 697 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 150 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 21 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 740 случаев заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 84 человека.

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От редакции

Будет больше 1000 зараженных?

Работник, 21 ноября 2020 14:16
НВР:
Конечно больше!!!
Если наши капиталисты не поднимут зарплату работающим (пока еще) своим работникам, лично я уйду на больничный, или в запой, или в отпуск...
Да....работаю в магазине, если что...

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