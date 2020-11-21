Бушует COVID-19 в Бердске: Число заразившихся за сутки на 21 ноября поражает

Сюжет: Вторая волна COVID-19
По данным оперативного штаба, на 21 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1236 жителей города. Из них 41 ребенок.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 697 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 150 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На субботу, 21 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 740 случаев заболевания коронавирусом.
Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 84 человека.
Конечно больше!!!
Если наши капиталисты не поднимут зарплату работающим (пока еще) своим работникам, лично я уйду на больничный, или в запой, или в отпуск...
Да....работаю в магазине, если что...