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Кто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунолог

09:53 21.11.2020 Фото: Nso.ru
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Врач добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет.

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Названы условия для повторного заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок.

Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.

Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

COVID-19 аллерголог иммунитет коронавирус онколог симптом Владимир Болибок
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