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Число отравившихся насмерть антисептиком выросло до семи. Они выпили 5-литровую канистру

10:06 21.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вещество, которое они выпили, содержало метанол - 69%. Всего в распитии участвовало 9 человек. Двое пока живы.

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Число погибших в результате отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

Число погибших в результате отравления антисептиком достигло семи человек в Якутии, сообщается в субботу на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь - с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 ноября в магазине граждане купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим "Кожным антисептиком для обработки рук" и выпили его. Остаток антисептика изъяли для экспертизы и доставили в Якутск. 20 ноября было проведено лабораторное исследование пробы антисептика производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области. Химанализ установил содержание метанола - 69%.

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована", - добавили в ведомстве. Также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли, продукция снята с реализации в двух районах Якутии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку. По данным следствия, 19 ноября 41-летняя женщина умерла у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения. 20 ноября умерли еще три человека.

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