21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кого и за что из представителей Бердска наградил губернатор Травников? Список выдающихся

10:57 21.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru
1

Глава Новосибирской области сказал им спасибо за труд и достижения, которых они добились в жизни и на профессиональном поприще.

% name% title
Андрей Травников вручил жителям региона высокие награды Новосибирской области

Накануне в Новосибирской области за самоотверженный многолетний труд, за вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона благодарят выдающихся работников сфер здравоохранения, образования, культуры и искусства, ЖКХ, средств массовой информации, лучших инженеров, монтажников, машинистов, агрономов.

Государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области 20 ноября вручили полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня в зале — весь спектр тружеников Новосибирской области, опытных специалистов самых разных отраслей. Для меня ценна возможность прикоснуться к истории вашей богатой трудовой биографии, истории успеха отдельных людей и коллективов.

Вы такие люди, которые в особенностях – и даже сложностях – своей работы, профессии, службы видите не препятствия и ограничения, а возможности для роста. Вас нужно благодарить. Это очень важно, особенно в нашем мире, в котором голос недостатков и трагедий звучит намного громче, чем голос, рассказывающий о достижениях, чем слова благодарности.

Я от всей души говорю: «Спасибо!» за ваше отношение к жизни, к своему делу, за вашу работу и достижения. Я благодарю ваших коллег и коллективы за общие успехи. Поздравляю ваших родных и близких! Уверен, для них это тоже значимый исторический день», — обратился к участникам торжественной церемонии губернатор.

Есть среди отмеченных есть и представители Бердска. Накануне Травников подписал соответствующее постановление.

"Наградить знаком отличия «За материнскую доблесть» матерей, проживающих на территории Новосибирской области не менее пяти лет, родивших (усыновивших) и воспитавших пять или более детей – граждан Российской Федерации:

Елизарову Елену Александровну, город Бердск Новосибирской области;

Цорн Любовь Александровну, город Бердск Новосибирской области.

За заслуги в организации и оказании своевременной социальной помощи  гражданам, расширении и укреплении материально-технической базы социальных организаций, внедрении новых форм и видов социальных услуг присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области» Качан Татьяне Алексеевне, директору Муниципального  бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» из Бердска, - сказано в постановлении губернатора.

благодарности достижения звание награды Андрей Травников
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Достойны награды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скрыла зараженных COVID-19 и закрылась частная клиника
12:29 21-11-2020
Скрыла зараженных COVID-19 и закрылась частная клиника
По обвинению в терроризме и подготовке взрывов 14-летний Никита сидит в СИЗО. Срок - до пожизненного
12:14 21-11-2020
По обвинению в терроризме и подготовке взрывов 14-летний Никита сидит в СИЗО. Срок - до пожизненного
Как женщине уйти на пенсию в 25 лет и раньше? Рожайте, россиянки
11:51 21-11-2020
Как женщине уйти на пенсию в 25 лет и раньше? Рожайте, россиянки
Цены зашкаливают: На что подскочили расходы у россиян в 2020 году, показал опрос 1
11:34 21-11-2020
Цены зашкаливают: На что подскочили расходы у россиян в 2020 году, показал опрос
Раздавил Toyota Vista Ardeo и ее водителя КамАЗ на Бердском шоссе
11:19 21-11-2020
Раздавил Toyota Vista Ardeo и ее водителя КамАЗ на Бердском шоссе
Где в Сибири наименьший прирост заразившихся COVID-19, показала статистика
11:10 21-11-2020
Где в Сибири наименьший прирост заразившихся COVID-19, показала статистика
БердскКого и за что из представителей Бердска наградил губернатор Травников? Список выдающихся
10:57 21-11-2020
Кого и за что из представителей Бердска наградил губернатор Травников? Список выдающихся
Пропала бесследно автоледи после звонка покупателя ее Hyundai Creta в Новосибирске
10:44 21-11-2020
Пропала бесследно автоледи после звонка покупателя ее Hyundai Creta в Новосибирске
Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
10:31 21-11-2020
Отрезал голову матери, убил отца и уехал в Петербург 40-летний мужчина. Но в тюрьме он сидеть не будет
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области
10:19 21-11-2020
Снизили возраст предпенсионерам ради устройства на работу в Новосибирской области