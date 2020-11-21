Кого и за что из представителей Бердска наградил губернатор Травников? Список выдающихся

Глава Новосибирской области сказал им спасибо за труд и достижения, которых они добились в жизни и на профессиональном поприще.

Андрей Травников вручил жителям региона высокие награды Новосибирской области

Накануне в Новосибирской области за самоотверженный многолетний труд, за вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона благодарят выдающихся работников сфер здравоохранения, образования, культуры и искусства, ЖКХ, средств массовой информации, лучших инженеров, монтажников, машинистов, агрономов.

Государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области 20 ноября вручили полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня в зале — весь спектр тружеников Новосибирской области, опытных специалистов самых разных отраслей. Для меня ценна возможность прикоснуться к истории вашей богатой трудовой биографии, истории успеха отдельных людей и коллективов.

Вы такие люди, которые в особенностях – и даже сложностях – своей работы, профессии, службы видите не препятствия и ограничения, а возможности для роста. Вас нужно благодарить. Это очень важно, особенно в нашем мире, в котором голос недостатков и трагедий звучит намного громче, чем голос, рассказывающий о достижениях, чем слова благодарности.

Я от всей души говорю: «Спасибо!» за ваше отношение к жизни, к своему делу, за вашу работу и достижения. Я благодарю ваших коллег и коллективы за общие успехи. Поздравляю ваших родных и близких! Уверен, для них это тоже значимый исторический день», — обратился к участникам торжественной церемонии губернатор.

Есть среди отмеченных есть и представители Бердска. Накануне Травников подписал соответствующее постановление.

"Наградить знаком отличия «За материнскую доблесть» матерей, проживающих на территории Новосибирской области не менее пяти лет, родивших (усыновивших) и воспитавших пять или более детей – граждан Российской Федерации:

Елизарову Елену Александровну, город Бердск Новосибирской области;

Цорн Любовь Александровну, город Бердск Новосибирской области.

За заслуги в организации и оказании своевременной социальной помощи гражданам, расширении и укреплении материально-технической базы социальных организаций, внедрении новых форм и видов социальных услуг присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области» Качан Татьяне Алексеевне, директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» из Бердска, - сказано в постановлении губернатора.