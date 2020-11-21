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Где в Сибири наименьший прирост заразившихся COVID-19, показала статистика

11:10 21.11.2020 Фото: pexels.com
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Данные поступили от ИЦК по итогу недели с 14 по 20 ноября. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом по СФО хуже, чем в Новосибирской области.

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В Новосибирской области – самый низкий прирост заболевших COVID-19 по СФО
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Где в Сибири наименьший прирост заразившихся COVID-19, показала статистикаКто рискует повторного заразиться COVID-19, ответил иммунологЕщё 576 новостей

В Новосибирской области за прошедшую неделю выявили самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом по Сибирскому Федеральному округу. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным на 20 ноября, показатель прироста количества жителей области, которым поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция» – 6%. За неделю он стал на порядок ниже, чем общий показатель по РФ и Сибири.

Так, в регионе за всё время пандемии выявили 20 898 случаев коронавирусной инфекции. С 14 по 20 ноября заболели 1 259 человек. Больше всего человек за неделю заболело в пятницу, 20 ноября — 186.

Индекс прироста заболевших в СФО – 8%. Этот показатель равен общему показателю по России. Это значит, что ситуация с распространением эпидемии в целом по СФО хуже, чем в Новосибирской области.

По темпам распространения эпидемии среди федеральных округов СФО занимает третье место вместе с Центральным округом.

COVID-19 коронавирус распространение рост заболеваемости ИЦК
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