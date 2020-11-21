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Цены зашкаливают: На что подскочили расходы у россиян в 2020 году, показал опрос

11:34 21.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При этом 55% респондентов уверены, что в 2021 году продолжат больше тратить на продукты питания. Ещё 51% ожидают продолжения роста цен на услуги ЖКХ.

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Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».

Почти половина (46%) россиян отметили увеличение трат на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт. Ещё 18% указали, что их траты выросли на одежду, 15% опрошенных отметили расходы на займы, кредиты и ипотеку, а 12% — на ремонт.

Менее 10% респондентов в 2020 году увеличили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).

Согласно данным IT-компании «Платформа ОФД», за десять месяцев 2020 года в массовых категориях товаров россияне больше всего тратились на лекарства, продукты и гаджеты.

Так, средний чек в аптеках на одну покупку составил 892 рубля, что на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В продуктовых магазинах — 417 рублей на одну покупку (на 19% выше). На электронику и бытовую технику средний чек составил 5810 рублей (на 17% выше).

При этом 55% респондентов уверены, что в 2021 году продолжат больше тратить на продукты питания. Ещё 51% ожидают продолжения роста цен на ЖКУ, 34% выбрали растущие транспортные расходы, 29% участников исследования ожидают роста затрат на медицину.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 3 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.

аптека исследования магазины продукты средний чек
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Александр, 21 ноября 2020 11:59
А вот Росстат говорит - нет причин для беспокойства уровень инфляции с начала 2020 года - 3,32%. И в тоже время "В 2020 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире".

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