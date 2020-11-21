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По обвинению в терроризме и подготовке взрывов 14-летний Никита сидит в СИЗО. Срок - до пожизненного

12:14 21.11.2020 Фото: t.me/bazabazon
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Родные подростков уверены, что из школьников пытаются слепить дело, подобное «Новому величию». О признании вины они сейчас сильно жалеют — говорят, что мальчики сделали его по требованию следователей.

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Изначально подростков обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»

Девятиклассников из Канска обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок в ВК об анархизме и планирования взрыва здания ФСБ в «Майнкрафте», передает Баzа.

История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков — Никита и Денис — решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли.

На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки.

Оперативники юмора не оценили и на следующий день снова вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. У следователей на руках был почти флеш-рояль: увлечение химией, изготовление петард, анархизм, ФСБ в «Майнкрафте» — в общем, двое из задержанных под давлением, угрозами и обещаниями, что «всё будет хорошо», быстро признали вину, пользуясь советами государственного адвоката. Их посадили под домашний арест, а третьего отправили в СИЗО, так как вину он не признал.

Изначально подростков обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». Родные подростков уверены, что из школьников пытаются слепить дело, подобное «Новому величию». О признании вины они сейчас сильно жалеют — говорят, что мальчики сделали его по требованию следователей.

«В таких ситуациях же не каждый день оказываешься, не знаешь, что можно, что нельзя».

Мама 14-летнего Никиты — именно он сейчас сидит в СИЗО — рассказывает о задержании и заключении сына. Следствие считает его организатором сообщества анархистов в Канске, членов которого задержали в июне.

Уваров полгода сидит в СИЗО, его обвиняют по очень серьезным статьям, наказание за которые доходит вплоть до пожизненного заключения. Правда, в силу возраста максимально ему может грозить 10 лет колонии.

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