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Скрыла зараженных COVID-19 и закрылась частная клиника

12:29 21.11.2020 Фото: Nso.ru
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Клиника "Чайка" в "Москва-Сити" провела 19 тестов на коронавирус - положительные, однако данные о результатах не были предоставлены в Роспотребнадзор.

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Столичную клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19

Московское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность частной московской клиники, поскольку та не предоставила информацию о положительных тестах на коронавирус. Об этом рассказала специалист-эксперт ведомства Александра Нормова.

"Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - цитирует ее РИА Новости.

Речь идет о клинике "Чайка" в деловом комплексе "Москва-Сити". Временный запрет на ее работу был наложен сегодня, он может продлиться до 90 суток на основании части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

COVID-19 КоАП РФ коронавирус тест Роспотребнадзор
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