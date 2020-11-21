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Навальный решил остаться в Германии

12:42 21.11.2020 Фото: С сайта Навального
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Оппозиционер запросил у немецких властей разрешение на продление своего пребывания в ФРГ. Немцы беспокоятся - они тратят свои деньги на пребывание россиянина в стране.

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Навальный, похоже, возвращаться на Родину пока не собирается

В распоряжении «КП» оказался ответ Сената (регионального правительства) Берлина на запрос одного из депутатов местного парламента касательно дальнейшей судьбы Алексея Навального.

Напомним, оппозиционер Навальный пребывает в ФРГ уже три месяца — 20 августа в Томске с ним произошло загадочное недомогание, два дня спустя его эвакуировали спецбортом в Берлин, где он три недели проходил интенсивную терапию в больнице «Шарите».

В середине сентября, почти полностью выздоровев, Навальный в одном из первых заявлений пообещал «вернуться в Россию».

Однако из ответа Сената Берлина (датирован 18 ноября 2020 года) следует, что сейчас намерения россиянина несколько иные:

«Данное лицо [Навальный] по-прежнему имеет шенгенскую визу. Продление документа на пребывание было запрошено и в настоящее время рассматривается», — говорится в документе.

Конечно, возникают вопросы. Прежде всего — что же это за виза? Вероятнее всего, Навальный и члены его семьи имеют стандартные шенгенские «мультивизы туриста» на пять лет (максимально возможный срок такой визы; учитывая, что Алексей всецело поддерживает западную точку зрения на политические вопросы, было бы странно, если бы консульские службы стран Евросоюза не обеспечили для него режим наибольшего благоприятствования для поездок в ЕС).

Сейчас, естественно, консульства не работают — но эти визы были получены ещё до коронавируса, их действие никто не прекращал, и де-юре Навальный въехал в Германию совершенно легально.

Далее возникает коллизия. Навального привезли на самолёте в Берлин для лечения в «Шарите» 22 августа. Сегодня, 20 ноября, с того дня исполняется ровно 90 суток. Именно таков максимальный срок непрерывного пребывания в Шенгенской зоне по визе Навального. Если быть совсем точным, этот срок считается по принципу «90/180»: то есть в течение каждых 180 дней ты имеешь право находиться в Шенгенской зоне по турвизе не дольше 90 дней.

Что же предпримет Навальный теперь? Самый очевидный вариант — шенгенскую турвизу можно поменять на национальную визу. Она тоже действует 90 дней, но «при наличии особых условий — и дольше».

Под соусом «дальнейшее лечение и реабилитация» вполне можно подать документы в ведомство по делам иностранцам по месту пребывания. Оно подчиняется региональным властям, в данном случае — Сенату Берлина. Теперь понятно, откуда этому органу известно о «визе Навального».

«Его документы в настоящее время рассматриваются», — подчёркивает Сенат. Но, учитывая всё поведение властей ФРГ в «деле Навального», каким будет их вердикт — можно не сомневаться.

— Похоже, что господин Навальный вполне здоров, и странно, отчего он не возвращается в Россию. Мы беспокоимся, что на его пребывание (лечение, охрану) в ФРГ могут быть потрачены деньги немецкого налогоплательщика, — заявил депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

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