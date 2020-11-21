Это жесть: Поражает число умерших и заразившихся COVID-19 за сутки на 21 ноября в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 21 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 21081 случай инфицирования коронавирусом (+183 за минувшие сутки), в том числе у 1353 детей. 17169 человек выписаны с выздоровлением (+156 за сутки).
Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 лет и 85 лет, женщины в возрасте 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов. Всего госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3337.
В больницы районов области госпитализирован 1671 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.
Всего в Новосибирской области проведено 875111 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3501 житель региона, 63848 человек сняты с меднаблюдения.
Вчера в инфекционных стационарах Новосибирска было 3544 пациента, сегодня - только 3337. Меньше на 207 человек. Хотя соотношение вновь заболевших и выздоровевших 183/156.
Похоже началась кампания по отправке больных на домашнее лечение для того, чтобы обеспечить заполняемость ковидных коек не более 90% от наличия!