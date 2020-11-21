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Это жесть: Поражает число умерших и заразившихся COVID-19 за сутки на 21 ноября в Новосибирской области

12:55 21.11.2020 Фото: pexels.com
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Общее количество заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 21 000. Всего скончалось от коронавирусной инфекции 687 пациентов.

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183 новых случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на утро 21 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 21081 случай инфицирования коронавирусом (+183 за минувшие сутки), в том числе у 1353 детей. 17169 человек выписаны с выздоровлением (+156 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 лет и 85 лет, женщины в возрасте 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов. Всего госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3337.

В больницы районов области госпитализирован 1671 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 875111 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3501 житель региона, 63848 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 выздоровление коронавирус подозрение умерли
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От редакции

Ковид не собирается отступать?

Владимир Головин, 21 ноября 2020 14:09
Липовые цифры!
Вчера в инфекционных стационарах Новосибирска было 3544 пациента, сегодня - только 3337. Меньше на 207 человек. Хотя соотношение вновь заболевших и выздоровевших 183/156.
Похоже началась кампания по отправке больных на домашнее лечение для того, чтобы обеспечить заполняемость ковидных коек не более 90% от наличия!

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