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Самый заразный день при коронавирусе назвали в Роспотребнадзоре

13:46 21.11.2020 Фото: pexels.com
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Ключевым фактором заразности пациента является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже у пациентов с легкой формой заболевания.

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В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть высокой уже за 2-3 дня до появления характерных для COVID-19 симптомов (кашель, слабость, потеря обоняния) и достаточной для заражения окружающих, рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, ключевым фактором заразности пациента является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже у пациентов с легкой формой заболевания в первые дни болезни. Больные могут активно распространять вирус в течение первой недели после заражения. "Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания", - уточнила Пшеничная.

В дальнейшем выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей снижается и в большинстве случаев продолжается до 10 дней при легких формах инфекции и до 3-х недель при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания. Правда, в отдельных случаях у пациентов с иммуносупрессией (угнетённом иммунитете) жизнеспособный вирус может выделяться из верхних дыхательных путей до 70 дней, а обломки его генетического материала, определяемые методом ПЦР, до 90 дней. А, по последним данным, даже до 105 дней.

Поэтому переболевший пациент считается на сегодняшний день безопасным для окружающих только после отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV2.

выделение заражения иммунитет коронавирус потеря обоняния Наталья Пшеничная
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