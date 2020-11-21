Задержали террористов на выходе из колонии после освобождения. Смотрите видео

Задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 управления ФСИН России по Республике Калмыкия.

Задержаны 4 члена террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии

Следователи задержали четверых участников террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Республике Калмыкия. Об этом в субботу сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 управления ФСИН России по Республике Калмыкия, при этом двое указанных лиц были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания", - говорится в сообщении.