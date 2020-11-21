Где купить капли Д3 для ребенка? Нет нигде!

Фармацевты говорят, что уже месяц нет Д3 ни в каком виде - ни в интернет-аптеках, ни в обычных.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:

-Где купить капли Д3 для ребенка? В аптеках нигде нет! Фармацевты говорят, что уже месяц нет Д3 ни в каком виде - ни в интернет-аптеках, ни в обычных не могу купить.