В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:
-Где купить капли Д3 для ребенка? В аптеках нигде нет! Фармацевты говорят, что уже месяц нет Д3 ни в каком виде - ни в интернет-аптеках, ни в обычных не могу купить.
Где купить капли Д3 для ребенка? Нет нигде!
14:26 21.11.2020
Фармацевты говорят, что уже месяц нет Д3 ни в каком виде - ни в интернет-аптеках, ни в обычных.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кто и почему создает дефицит лекарств?
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус насчитали в Бердске на 21 ноября, рассказал оперштаб
14:36 21-11-2020
Где купить капли Д3 для ребенка? Нет нигде!
14:26 21-11-2020
БердскБушует COVID-19 в Бердске: Число заразившихся за сутки на 21 ноября поражает 2
13:50 21-11-2020
Самый заразный день при коронавирусе назвали в Роспотребнадзоре
13:46 21-11-2020
Прогноз: Почему доллар не упадет ниже 70 рублей в ближайшие два года
13:23 21-11-2020
Бердск"Мы умирали от удушья — это жутко": Добивался приема у врача и доставал лекарства с «колес» заболевший COVID-19 Евгений Балыбин из Бердска. История из первых уст 1
13:12 21-11-2020
Это жесть: Поражает число умерших и заразившихся COVID-19 за сутки на 21 ноября в Новосибирской области 1
12:55 21-11-2020
Навальный решил остаться в Германии
12:42 21-11-2020
Скрыла зараженных COVID-19 и закрылась частная клиника
12:29 21-11-2020